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娛樂 最新消息

愛奇藝爆「百位藝人進AI庫」中國網友炸鍋！CEO火速三度發文表態

〔記者蕭方綺／綜合報導〕OTT平台愛奇藝近日因AI議題掀起輿論風暴。創辦人兼CEO龔宇20日在「愛奇藝世界大會」上談及AI發展，直言未來真人實拍「可能成為非物質文化遺產」，並提到旗下「納逗Pro藝人庫」已取得117位藝人AI授權意向，引發外界質疑與反彈。消息曝光後，多名藝人火速切割，導致對此，愛奇藝緊急回應部分名單為「媒體誤傳」，並於21日凌晨再發聲明滅火，龔宇事後也三度發文澄清。

愛奇藝創辦人兼CEO龔宇20日在「愛奇藝世界大會」上談及AI發展。（翻攝自臉書）愛奇藝創辦人兼CEO龔宇20日在「愛奇藝世界大會」上談及AI發展。（翻攝自臉書）

針對「真人實拍未來恐成非物質文化遺產」的說法，龔宇隨即釋出大會現場影片，還原完整發言脈絡，強調實拍形式不會消失，「會像舞台劇一樣長期存在」。他指出，科技創新將讓影視產業更具活力與規模，各種創作形態並存，才是產業最理想的發展狀態。

至於外界關注的「AI藝人庫」，龔宇也透過影片說明，愛奇藝「納逗Pro」平台上的演員名單，僅代表有意願洽談AI創作授權，並不等同已全面授權。他強調，無論是否參與AI項目，仍須由演員本人透過經紀公司逐案同意，從是否參演到角色選擇皆需授權，整體流程與現行真人影視合作機制並無差異，也不代表一次同意即可適用所有作品。

龔宇最後再次發文定調，強調「科技以人為本」，AI的發展核心在於服務人類而非取代人類。他表示，AI導入影視產業，是為了提供觀眾更多元且優質的內容，同時優化創作環境、降低從業人員負擔，讓包含演員在內的創作者能更專注於創作本身，進而提升整體產業規模與發展。

其實對於愛奇藝一開始所說的「藝人AI授權意向」，包括張若昀、于和偉、王楚然、李一桐等人紛紛發聲，強調「未簽署任何AI授權」，甚至有藝人啟動法律行動維權，使事件持續延燒。

網路輿論也呈現兩極，不少網友質疑AI演出缺乏靈魂，「真人拍戲都難保品質，改由AI大量生產只會更糟」，甚至批評是對觀眾的不尊重；也有聲音認為AI可應用於危險場面或特效製作，但不應全面取代真人演出。另有報導指出，AI短劇成本僅真人劇約1%，已造成臨演需求驟減7成，連帶影響梳化、燈光等幕後人員生計，中小型演員更面臨接案困難。

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