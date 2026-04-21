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娛樂 日韓

許光漢潔癖控新身分曝光！「許代樂」帥到出事

〔記者鍾志均／台北報導〕亞洲男神許光漢從韓劇到日影一路開外掛，最近又多了一個新身分「許代樂」！他21日正式宣布接下LG電子年度品牌大使，為「LG Styler蒸氣電子衣櫥」站台，這回不只演戲帥，連「管衣服」都帥出新高度。

許光漢化身為LG家族的「許代樂（Styler）」。（LG提供）許光漢化身為LG家族的「許代樂（Styler）」。（LG提供）

這次形象廣告再度找來導演殷振豪操刀，兩人組成的「電影級黃金組合」一出手就不簡單。許光漢穿上長版皮大衣，化身對細節極度執著的「衣物糾察隊」，冷著臉走進烤肉店，丟下一句「衣服臭掉是不可以的」，瞬間氣場全開，接著他帥氣開瓶燒酒的畫面，更被網友笑稱：「這根本不是廣告，是迷你電影吧！」

LG邀請許光漢擔任「LG Styler蒸氣電子衣櫥」年度品牌大使。（LG提供）LG邀請許光漢擔任「LG Styler蒸氣電子衣櫥」年度品牌大使。（LG提供）

不只如此，當他發現有人衣服皺掉，露出那種「無法接受」的微表情，也成為熱議亮點，粉絲狂截圖：「這表情太真實」、「潔癖型男友既視感爆棚」，而他用低沉嗓音說出「言午許，許代樂」的瞬間，更直接變成洗腦金句。

其實這個角色設定，某種程度貼近許光漢本人。他坦言私下很愛跟朋友吃火鍋、烤肉，但最怕的就是「整個人都在發味道」，曾經被劇組一聞就抓包，「你剛去吃鍋對不對？」讓他哭笑不得。

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