「最小五月天」誕生！阿信發感謝文揭「他」抱病痛巡演

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天團長兼吉他手怪獸昨（20日）分享喜訊，老婆已生下第二胎，是個兒子，家中一女一男兩個小孩，真的湊成「好」字，他也收到許多藝人好友和粉絲的祝福。另外五月天主唱阿信分享怪獸的發文，在歡迎「最小五月天」來到世上時，除了祝福，也傳達對每位夥伴的感謝。

五月天團長怪獸（左）開心成為二寶爸。（翻攝自IG）

阿信談到，從2023年底起跑的5525「 25週年紀念巡迴 」，將五月天5位團員的人生、演出，與曾經參與演唱會的每一個粉絲緊緊繫在一起。阿信並提到：「尤其在最後階段的+2版本，迎來大量的準備與討論，每站停留、每場演出，都是在天時地利人和的夾縫中排除萬難。」

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對於五月天能完成一場又一場的巡演，阿信說：「我要特別感謝石頭克服病痛、冠佑瑪莎的彈性配合，尤其在鳥巢前夕，最小的五月天加入了；有了怪獸與家人的堅持與支持，最後這段旅程才能迎來完美結局。」五月天將從4月底重返鳥巢舉辦12場演唱會，日前門票開賣已完售。

阿信（左二）感謝五月天夥伴的支持與配合，共同完成許多演出。（相信音樂提供）

阿信也感性表示：「無論你相信或懷疑五月天，我都盛情邀約、衷心感激，無論如何，請到現場見證百萬人參與過的這個 Mayday Land！」

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