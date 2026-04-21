Jisoo巴黎行前出事了！家族風波翻轉 大嫂「全刪文」疑和解

〔記者鍾志均／綜合報導〕BLACKPINK成員Jisoo近期捲入家族相關爭議，原本就已話題不斷，沒想到在準備飛往巴黎前夕，今（21）韓媒確認，Jisoo原訂22日現身仁川機場的公開出境行程，前一天臨時喊卡，讓整起事件再添一層神祕氛圍。

Jisoo（右）切割哥哥金智勳，明天的巴黎行程也緊急取消。（翻攝自X）

一名自稱受害者的A女（Jisoo大嫂）先前指控丈夫金智勳涉及家暴，牽動外界將焦點延伸至Jisoo家族，不過劇情卻在關鍵時刻出現反轉。A女近日突然刪光所有爆料貼文，並將個人簡介改為「正在好好處理中」，還上傳手持燒酒的照片寫下「這是藥、這是飯、這是安眠藥」，疑似透露仍承受巨大壓力，讓外界解讀事件可能轉為私下處理。

請繼續往下閱讀...

A女刪光貼文，只留下喝酒照。（翻攝自IG）

面對輿論延燒，Jisoo所屬公司BLISSOO火速出面切割，透過法律團隊發聲強調「此事與藝人及公司完全無關」，並否認與相關人士有任何金錢或業務往來，同時直指網路流傳內容多為未經證實甚至不實訊息，態度強硬，甚至放話將對惡意散播者提告，完全不留情面。

整起事件演變至一邊是A女爆料刪文、疑似轉入和解階段，一邊是Jisoo公司全面反擊、公開的行程又突然取消，讓Jisoo這趟巴黎行還沒出發就已成為全球關注焦點。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法