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舞蹈教父正妹愛女名字太難念！揭父用意「考倒別人」

馬靚辳（日天昊娛樂提供）馬靚辳（日天昊娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 「舞蹈教父」馬雷蒙愛女馬靚辳推出全新單曲《反向戀愛》，出身舞蹈世家卻不走舞蹈路的她，選擇在音樂創作中找到自己，也不排斥未來開啟唱跳可能。

馬靚辳的名字從小到大幾乎沒有一次被唸對過，她笑說因為太特殊。據說是父親翻字典刻意挑選，還開玩笑說就是要考倒別人，結果反而變成自己最困擾。她平常會這樣介紹自己，靚是靚女的靚，唸作「ㄐㄧㄥˋ」，辳是上面一個林下面一個辰，唸作「ㄋㄨㄥˊ」，代表森林的早晨。整個名字寓意是一匹漂亮的馬，在清晨第一道光裡醒來，也象徵父母希望她永遠豐盛富足、充滿生命力。

馬靚辳（日天昊娛樂提供）馬靚辳（日天昊娛樂提供）

《反向戀愛》描寫一段沒有名分的曖昧關係，也就是近年常被稱為Situationship的狀態，「我們做著情侶會做的事，卻沒有任何關係。」她坦言靈感來自這兩年自己與身邊朋友的經歷，觀察到越來越多人困在沒有答案的關係裡，看似輕鬆卻累積更深的委屈與傷痛。直言這種關係甚至比正式分手更痛，「我寧願痛快地哭一場，也不要讓那種像刺一樣的感覺一直留在心裡。」

馬靚辳（日天昊娛樂提供）馬靚辳（日天昊娛樂提供）

父親為「舞蹈教父」，外界常期待她延續舞蹈天賦，但她坦言自己與父親是不同個體，不希望被定義為誰的附屬。相較於舞蹈，她更明顯感受到的是來自父親的音樂感知能力。從小在排練室環境中成長，也讓她對節奏與律動特別敏感，她表示現階段更想專注在找到自己，把音樂做好。至於舞蹈就像父親留下的一份禮物，也許有一天準備好了，會想打開來看看，也不排斥未來將這份養分帶回作品之中。

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