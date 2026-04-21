鑽石歌王林沖「為什麼總要等人死後才去記念他」 影城哭成一片淚海

〔記者陳慧玲／台北報導〕曾唱紅《鑽石》而有「鑽石歌王」美譽的已故藝人林沖，去年7月7日過世，享耆壽92歲，最近許多粉絲看了由楊力州執導的紀錄片《高雄有顆藍寶石》，再次看到林沖身影，聽到他生前受訪的幾段話，更是被感動流淚，還有粉絲說：「聽林沖那段話，真的讓我哭濕半包面紙。」

林沖過去在舞台上經常呈現華麗演出，讓粉絲留下難忘印象。（林凱文提供）

《高雄有顆藍寶石》記錄藍寶石大歌廳的傳奇時代，日前林沖兒子林凱文以及「聲色Sounds Good 黑膠咖啡廳」主理人林珮如，一起在台北大巨蛋秀泰影城包場，邀請眾多親友及名人共同觀賞這部電影。林凱文感性談到：「一輩子活躍於舞台上的爸爸，即使到生命最後一刻都還是堅持優雅，不放棄對表演的熱情，大家不僅不會忘了他，一定會永遠記得有這麼一位敬業到底的巨星。」

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林沖的身影重現《高雄有顆藍寶石》紀錄片。（高雄流行音樂中心提供）

去年楊力州導演於5月拍攝「大盜歌王」林沖的生活與工作點滴之後，僅隔兩個月林沖就因病逝世，這讓他留下的紀錄片段顯得彌足珍貴，林沖在片中分享秀場後台黑白兩道人士來來去去，但藝人賺到的豐厚收入也令人咋舌，拍紀錄片當時，林沖帶著導演參觀自己的衣帽間，秀出許多華麗的登台禮服，過去他很重視形象，舞台上華麗，私下也總希望保持優雅。

觀眾透過紀錄片追憶林沖。（林凱文提供）

讓觀眾難過的是，看到林沖坐著輪椅受訪的一些片段，他甚至邊落淚邊感慨說：「為什麼大家總要等到一個人死後才去記念他、去想他的好，但是他已經不在了啊！」更催淚的是，當時林沖還說過：「我知道我的日子已經不多了，我只希望大家永遠記得有一個林沖！」

滿滿的觀眾一起看《高雄有顆藍寶石》。（林凱文提供）

林凱文與林珮如策劃於5月5日至7月5日，為期兩個月於聲色Sounds Good 黑膠咖啡廳展出「台灣秀場文化實體特展」和現場活動，內容包括林凱文分享的父親生前珍貴物件、文史工作者劉國煒和老唱片收藏家林太崴提供的珍貴的文物與照片，屆時也將公開幾段珍貴訪談。

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