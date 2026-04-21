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娛樂 最新消息

花蓮警忍痛CPR救回何篤霖胞兄 彌補當年未救外婆遺憾

〔記者王錦義／花蓮報導〕73歲何姓男子18日下午在花蓮縣警察局西側籃球場運動時，突發身體不適當場倒地、失去意識。正在執行守望勤務的保安隊霹靂小組警員林佳輝見狀，第一時間飛奔上前跪地實施CPR，並與趕到的交通隊組長陳信義合力操作AED電擊，成功在救護車抵達前「搶回黃金時間」。事後家屬藝人何篤霖現身致謝，直呼警察不僅會抓人，更是救命恩人。

現年47歲的林佳輝為95年特考班畢業，從警資歷19年，現任職於花蓮縣警局保安隊霹靂小組。體能優異的他，過去曾憑藉極限自行車專長擔任過警政署活動代言。回憶救援當下，林佳輝說，當時腦中只有「不能讓他走」的念頭，雖然去年因傷斷裂的左手大拇指在按壓過程中傳來陣陣撕裂劇痛，但他仍咬牙堅持不鬆手。

這份執著背後有段令人鼻酸的故事。林佳輝透露，十多年前他的外婆發病時，他曾親手急救卻無力回天，這遺憾成了他心中多年的痛，因此這次面對命懸一線的何男，他拚盡全力，直到確認男子恢復心律才鬆了一口氣。下班後，林佳輝更隨即奔往慈濟醫院確認男子意識恢復。

案發後，家屬藝人何篤霖隨即趕往醫院，得知大哥已轉入普通病房，20日下午也親自前往保安隊致謝。花蓮縣消防局則指出，心肺復甦術（CPR）及即時報案是搶救OHCA患者的關鍵，尤其配合「叫叫壓電」口訣並在救護員抵達前施作，能大幅提升存活率。消防局也呼籲民眾多參與急救訓練，共同守護社區生命安全。

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