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娛樂 電視

《一家團圓》CP龍語申何依霈再爆喜訊！結婚3年招認「愛的結晶」

〔記者蕭方綺／台北報導〕龍語申與何依霈2023年因夯劇《一家團圓》結緣登記結婚，戲裡戲外皆甜度滿滿，兩人正式步入婚姻，成為演藝圈備受祝福的「最萌身高差戀人」。夫妻兩人不只在感情上修成正果，也正式宣布晉升為品牌主理人。婚後兩人低調籌備，為了打造保養品牌砸下七位數資金，並早在兩年前便開始投入研發，砸下7位數資金，上週末正式上市。

龍語申（左）、何依霈並肩作戰拚事業。（Renasu 提供）龍語申（左）、何依霈並肩作戰拚事業。（Renasu 提供）

歷經長時間醞釀，他們將品牌視為另一種形式的「愛的結晶」。何依霈直呼：「終於，這一天來了。」談到夫妻經營感情與事業分工，兩人表示會刻意將「伴侶」與「夥伴」的角色分開，工作上維持理性溝通，生活中則回到最單純的相處，分工也相當自然，一人偏向品牌方向與決策，一人負責內容與對外溝通，在彼此有共識、目標一致的前提下，許多事情自然不需要爭。

龍語申（左）、何依霈攜手打造品牌正式上市。（Renasu 提供）龍語申（左）、何依霈攜手打造品牌正式上市。（Renasu 提供）

對於浪漫與驚喜，兩人笑說其實一直都在，只是更偏向「生活感」，像是突然準備一頓飯或一份小禮物，不一定盛大，但能讓對方感受到被在意，當然也曾出現想製造驚喜卻變成驚嚇的時刻，如今回頭看反而都成為有趣的回憶。

龍語申（左）、何依霈將「伴侶」與「夥伴」的角色分開，工作上維持理性溝通。（Renasu 提供）龍語申（左）、何依霈將「伴侶」與「夥伴」的角色分開，工作上維持理性溝通。（Renasu 提供）

在短影音經營與流量心態上，兩人認為最重要的是真實感，觀眾其實很敏感，太刻意反而效果不好，因此現在更傾向把流量當作參考而非壓力；若遇到創作卡關，通常會先停一下，回到生活找靈感，或觀察近期大家關注的議題。

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