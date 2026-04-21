《台灣最前線》許仲江結婚24載 簡單幸福甜蜜曝光

一晃眼，許仲江結婚24年，昨天罕見感性曬出當年婚紗照。（翻攝自許仲江臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕民視新聞台政論節目《台灣最前線》製作人兼主持人許仲江，是民視任職20餘年的資深黨政記者及主播，靠著在政論節目專業犀利主持培養一批死忠觀眾，其實私底下的他，是愛家的好老公、好爸爸，個性更是憨直溫和。

育有3個女兒的許仲江，家族有雙胞胎遺傳因子，長女出世後，老婆接力又生下一對雙胞胎女兒，讓他開心享受在4個女人陪伴下的甜蜜居家生活。

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個性靦腆的許仲江，20日罕見公開對愛妻示愛，他在臉書曬出24年前結婚照，感性吐露目前心境，他說：「一晃眼，結婚24週年，沒有大餐，沒有慶祝活動，簡單吃個蛋糕就是幸福！」這就是許仲江，連對老婆示愛都這樣簡單含蓄，很難想像他曾是口才流利的新聞主播。

許仲江（右）因主持《台灣最前線》聲勢大漲也培養一批死忠粉絲。（翻攝自許仲江臉書）

翻開許仲江傲人學經歷，他自淡江大學法國語文學系畢業（1992年班，即81年畢業），並曾參與美國國務院國際領袖訪問者計畫（Class of 2011），外語流利採訪也非常扎實，待人又謙和有禮，記者與他互動超過20年，從未看他口出惡言，永遠都是彬彬有禮。

2002年4月8日，許仲江在司法院前副院長城仲模證婚下，與白衣天使黃惠貞走上紅毯，2人結識一場聯誼聚會，交往2年後，許仲江鼓起勇氣的求婚電話，是從漫天烽火的巴基斯坦打回台灣，當時他在電視台派往戰地採訪期間，體驗到不能沒有這位知己，決定攜手一生。

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