檢察官為何看起來總是很兇？ 樂樂律師揭4原因

「樂樂律師」陳漢章有「最美檢察官」稱號。（翻攝自樂樂律師臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕有「最美檢察官」稱號、現則稱作「樂樂律師」的陳漢章，20日在臉書分享在諮詢時常聽到問題。

樂樂律師表示很多人踏進檢察署時，心跳快得像要跳出來，再看到台上檢察官那張「冰冷、甚至帶點殺氣」的臉，心裡就先涼了半截，再加上檢察官可能口氣沒有很好，這時一定會覺得：「完了，他一定認定我是壞人，死定了。」

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身為前檢察官，樂樂律師分享檢察官「臉臭」、「說話兇」，通常跟被告有沒有罪無關，而是跟他的「大腦CPU負載」有關。至於為什麼檢察官看起來總是很兇？樂樂律師舉出以下4原因：

1.高壓與疲勞的常態：

檢察官的案量非常驚人，在您這案之前，他可能剛處理完一個情緒崩潰的被害人，或是一個滿口謊言的詐欺犯。為了維持訊問的效率與威信，他們習慣保持「撲克臉」，這是一種專業的防衛機制。

2.正在尋找您的「邏輯漏洞」：

檢察官在聽您說話時，大腦正高速運轉，比對您的證詞與卷宗內的證據。那種皺眉、嚴肅的神情，往往是在思考：「這裡邏輯通嗎？」、「證據對得起來嗎？」與其說他在討厭您，不如說他正在進行一場大腦馬拉松。

3.偵查策略的運用：

有時「冷酷」是一種戰術，目的是為了觀察被告在壓力下的反應。如果您因為對方的表情而心虛、閃躲，反而容易讓檢察官產生不必要的懷疑。

4.剛好有其他情緒或是檢察官的面具：

檢察官也是人，也可能有機率將法庭外的情緒帶入法庭內，甚至有些檢察官，在問案時會「變成」這種冷酷、不友善的模式，所以這也很有可能只是這位檢察官處理所有案件一貫的模式或保護色而已。

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