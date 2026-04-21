樂樂律師精準3撇步 應對檢察官「臭臉」

昔有「最美檢察官」稱號的陳漢章卸下檢察官，去年10月投入律師界，以全新身分攜手志同道合的司法官夥伴成立法律事務所。（翻攝自樂樂律師臉書）



〔記者林南谷／台北報導〕「樂樂律師」陳漢章有「最美檢察官」稱號，20日在臉書分享在諮詢時常聽到問題，提及檢察官看起來總是很兇4原因，同時曝光3撇步應對檢察官的「臭臉」。

身為律師，樂樂律師真心給建議該如何應對那張「臭臉」：

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一、不要被情緒勒索：檢察官臉臭不代表他會違法起訴，臉笑也不代表案子會過。法律看的是證據，不是表情。

二、精準回答，不要繞圈子：檢察官最討厭聽不到重點。如果您能條理清晰地回答，哪怕他臉色再差，心裡也會覺得您是一個配合度高、邏輯正常的當事人，這對案件進度反而有幫助。

三、讓專業的來「讀空氣」：您負責冷靜回答問題，至於檢察官的語氣、眼神代表什麼法律訊號，那是我們辯護律師的工作。我會幫您判斷，他現在是單純心情不好，還是真的在法律見解上對我們不利，並即時做出應對。

樂樂律師表示，很多人踏進檢察署時，心跳快得像要跳出來，再看到台上檢察官那張「冰冷、甚至帶點殺氣」的臉，心裡就先涼了半截，再加上檢察官可能口氣沒有很好，這時一定會覺得：「完了，他一定認定我是壞人，死定了。」

樂樂律師分享檢察官「臉臭」、「說話兇」，通常跟被告有沒有罪無關，而是跟他的「大腦CPU負載」有關。

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