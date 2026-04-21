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娛樂 最新消息

香港「溫拿五虎」陳友悄來台 方文琳驚喜同框

方文琳（左）開心和資深港星陳友合影。（翻攝自方文琳臉書）方文琳（左）開心和資深港星陳友合影。（翻攝自方文琳臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕「溫拿樂隊」是香港70年代誕生的華語樂壇樂隊，成員包括譚詠麟、鍾鎮濤、彭健新、陳友及葉智強，被歌迷稱為「溫拿五虎」，前身為The Loosers樂隊，1973年正式取名為「溫拿樂隊」，各成員先後獨立發展，每隔數年舉行一次演唱會，歌迷無數。

女星方文琳20日在臉書感性曬出同框陳友，她以「感謝文」謝謝觀看《明星養老院》的每位觀眾們，「有您們支持，才是我們繼續站在台上最大的力量，舞台劇選擇性很多，能夠3場滿座真的大大感謝」，坦言戲的宗旨希望帶給大家輕鬆歡樂加上一點小感動，以及每個人在面臨老的一些省思。

方文琳同時透露，這次有許多圈內人來台中觀看，驚喜在後台拍到同框港星溫拿五虎陳友，方文琳大讚陳友：「狀態維持極好。」

《明星養老院》匯集方文琳、楊烈、郎祖筠、羅美玲等金鐘視帝視后與歌王歌后，講述一群昔日巨星在養老院重新找回人生下半場光環的精彩故事。該劇巡演多年，以華麗歌舞、笑中帶淚的情節著稱，描述面對人生謝幕的豁達與感傷。

現年74歲陳友本名陳志濤，是香港樂隊溫拿樂隊鼓手，1986年與香港導演張堅庭合組「二友電影公司」，主力拍攝中小成本的中產喜劇如《表錯七日情》、《一屋兩妻》、《一妻兩夫》、《殺妻二人組》、《鬼馬飛人》、《兩公婆八條心》（創業作）等，另外又創作不少新題材電影，如諷刺兩岸三地政治的華語黑色幽默政治喜劇《表姐，妳好嘢！》系列，文藝言情片《不脫襪的人》等。

能演能導的陳友曾以電影《緣分》獲提名第4屆香港電影金像獎最佳男配角，後以香港電影《不脫襪的人》被提名第9屆香港電影金像獎最佳導演，台灣老一輩觀眾對他並不陌生。

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