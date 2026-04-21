噴辣椒水真相大白 主播肉搜逢甲夜市畫面有新動作

台中第六警分局長周俊銘，朝掃街區域地面噴辣椒水。（右下紅圈，警方提供）

〔記者林南谷／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲17日赴台中逢甲夜市掃街拜票時，黨工宣稱遭不明人士近距離噴灑辣椒水，黨主席黃國昌則將矛頭指向總統賴清德；豈料，台中市警局20日宣布，是該轄區分局長周俊銘誤噴。

三立新聞台談話節目《前進新台灣》主持人王偊菁昨在臉書透露上班之前，她都在忙期中考（女兒學校考試），「星期一立刻來個辣椒水懸案，真的破案了嗎？」不管真相如何，王偊菁表示昨看了太多逢甲夜市畫面，決定去買份雞排加辣。

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《前進新台灣》主持人王偊菁外型甜美。（翻攝自臉書）



黃國昌昨接受廣播節目專訪，當時警方尚未公布是周俊銘誤噴，黃國昌指噴辣椒水的行徑非常惡劣，鬧場者的標準作業程序很清楚，就是找一些人、以特定行徑來鬧場，賴總統嘴裡講團結，民進黨卻展現完全不一樣的作為，連基本法治都不用遵守。柯文哲昨天傍晚也發文表示，「分局長主動說明就好了，可免去一堆猜測。」

民進黨立委林楚茵昨質問，黃國昌第一時間見獵心喜、毫無證據就狂潑民進黨髒水，現在真相大白，請問他躲去哪了？還不快點出來道歉。藍白兩黨最近「腳尾飯式」的抹黑大放送，造謠劇本一個比一個還掉漆。

她進一步列舉，國民黨副主席李乾龍炒作自己被追蹤器監控，結果被警方打臉，根本只是市面上一般的「防丟器」；民眾黨的「辣椒水」假劇本則無端指控執政黨迫害，結果竟然是台中轄區警察誤噴。

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