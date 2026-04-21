自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

日本7.5強震狂搖！視網膜15樓嚇慘「搖超久」 愛犬反應笑翻全網

〔記者邱奕欽／台北報導〕網紅「視網膜」陳子見旅居日本遇規模7.5地震嚇壞，雖已於第一時間報平安，但當時人在東京15樓的他則直喊「搖超久！」不過，愛犬「柚子」卻全程無感照睡，強烈反差讓網友們全笑翻。

視網膜（左）與柚子旅居日本遇上強震。（翻攝IG）視網膜（左）與柚子旅居日本遇上強震。（翻攝IG）

視網膜日前帶著愛犬「柚子」赴日本展開為期1年的東京旅居生活，未料昨（20日）下午突遇強震。根據日本氣象廳資料，地震最初規模7.4，後上修至7.5，震央位於宮古市東方約100公里的三陸外海，震源深度約10公里，青森、岩手、宮城多地達震度5弱，東京等地也明顯有感。

地震發生後，視網膜隨即發文報平安，不過卻也透露住在東京都心15樓感受特別強烈，當下確實受到驚嚇「搖超久」，也不忘提醒仍在日本的旅客注意安全。日本官方也針對岩手縣及北海道太平洋沿岸中部發布海嘯警報，北海道、青森、宮城、福島等地發布海嘯注意報，預估部分地區恐出現最高3公尺海嘯。

不過，更吸引網友目光的是，同與視網膜在屋內的愛犬「柚子」則完全無感，地震當下依舊窩在被窩熟睡，與主人的驚恐狀態形成強烈對比，讓許多人紛紛笑喊「柚子也太淡定啦！」、「狗比人還穩，超可愛！」意外替緊張氣氛添上一抹苦笑。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中