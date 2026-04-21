日本7.5強震狂搖！視網膜15樓嚇慘「搖超久」 愛犬反應笑翻全網

〔記者邱奕欽／台北報導〕網紅「視網膜」陳子見旅居日本遇規模7.5地震嚇壞，雖已於第一時間報平安，但當時人在東京15樓的他則直喊「搖超久！」不過，愛犬「柚子」卻全程無感照睡，強烈反差讓網友們全笑翻。

視網膜（左）與柚子旅居日本遇上強震。（翻攝IG）

視網膜日前帶著愛犬「柚子」赴日本展開為期1年的東京旅居生活，未料昨（20日）下午突遇強震。根據日本氣象廳資料，地震最初規模7.4，後上修至7.5，震央位於宮古市東方約100公里的三陸外海，震源深度約10公里，青森、岩手、宮城多地達震度5弱，東京等地也明顯有感。

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地震發生後，視網膜隨即發文報平安，不過卻也透露住在東京都心15樓感受特別強烈，當下確實受到驚嚇「搖超久」，也不忘提醒仍在日本的旅客注意安全。日本官方也針對岩手縣及北海道太平洋沿岸中部發布海嘯警報，北海道、青森、宮城、福島等地發布海嘯注意報，預估部分地區恐出現最高3公尺海嘯。

不過，更吸引網友目光的是，同與視網膜在屋內的愛犬「柚子」則完全無感，地震當下依舊窩在被窩熟睡，與主人的驚恐狀態形成強烈對比，讓許多人紛紛笑喊「柚子也太淡定啦！」、「狗比人還穩，超可愛！」意外替緊張氣氛添上一抹苦笑。

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