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娛樂 最新消息

26歲男星演出前突猝逝！親哥心碎發聲「請別忘記我弟弟」

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本搞笑組合「共犯者」成員洋平26歲猝逝震驚藝能界，生前才宣傳演出卻在數小時後傳出死訊，所屬松竹藝能證實死因為急性疾病，哥哥悲痛發聲「請不要忘記我的弟弟...」並透露葬禮已低調完成。

日本搞笑組合「共犯者」成員洋平（右）演出前突猝逝，得年26歲。（翻攝自IG）日本搞笑組合「共犯者」成員洋平（右）演出前突猝逝，得年26歲。（翻攝自IG）

日本搞笑組合「共犯者」成員洋平驟逝引發關注，年僅26歲的他，當天仍在社群宣傳晚間演出，未料短時間內即傳出噩耗，所屬松竹藝能隨即對外證實死訊，並說明死因為急性疾病。公司同時公開洋平親哥哥的聲明，指出家屬已於日前完成葬禮，並向生前支持弟弟的粉絲與相關人士表達感謝。

哥哥在聲明中回憶與洋平的相處點滴，透露弟弟招牌金髮其實出自自己的提議，甚至笑談當年強迫弟弟染髮的過程，「他一邊喊痛，我一邊大笑」，字裡行間流露深厚手足情誼。他也提到，洋平一路走來並非一帆風順，曾多次萌生退意，但最終因粉絲支持而堅持下去。

「共犯者」自2021年4月成立，活動至今約5年，洋平原本前途備受看好，卻在26歲戛然而止，哥哥在文末悲痛表示，弟弟的人生尚未過半便離開，但仍希望大家能記得他，「偶爾看看他的搞笑演出，笑一笑！」並喊話外界「請大家不要忘記我的弟弟...」字句令人鼻酸。

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