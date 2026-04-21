曾擊敗告五人茄子蛋奪最佳樂團 無妄合作社成軍10年有大計畫

〔記者陳慧玲／台北報導〕今年是搖滾樂團「無妄合作社」成軍10週年紀念，將特別推出首部影像集《我們搖滾 無妄合作社十週年攝影集 2016-2026》，透過300張影像照片，記錄樂團的蛻變。

無妄合作社成軍10年分享重要計畫。（歪的音樂提供）

「無妄合作社」曾經在金音獎贏得最佳樂團大獎，同屆入圍競爭者都很強，包括告五人、茄子蛋、血肉果汁機，以及落日飛車等，最後由「無妄合作社」抱回獎座。轉眼成軍10年，除了要推出攝影集，另外舉辦10週年巡迴講唱會，全台6場也都秒殺完售。

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攝影集透過300多張照片與8篇團員親筆文章，「無妄合作社」將這段「無法被標籤」的歲月具象化，內容則分為「成團與逃脫時間的鎖」、「二十一世紀的破青年」、「No Mercy」，以及「開往天堂的海盜船」四章節。

無妄合作社將推出攝影集。（歪的音樂提供）

主唱兼貝斯手謝碩元在後記中坦承，30歲時曾深陷焦慮，直到受到Motörhead 主唱 Lemmy 的軼事啟發，Lemmy 因初成團時台下沒人，習慣將麥克風架高對準斜上方演唱，以避開台下空蕩的視線。謝碩元直言，這讓他學會「認命」。台下即使只有3個人與一隻狗，也是滋養生命的養分。這種「把眼前的事做好、幹就對了」的精神，成為攝影集最重要的核心，預購期將從即日起至4月30日止。

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