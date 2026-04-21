張艾嘉一句話改變易桀齊人生 窩東區咖啡館寫出梁靜茹經典曲

〔記者陳慧玲／台北報導〕創作歌手易桀齊4月14日剛過完54歲生日，特別推出《梅雨季》當作送給自己的生日禮物，他也化身為「音樂旅人」回歸歌壇，希望透過新歌找回重新成長的力量。

易桀齊推出新歌，也化身視覺導覽員。（走音佬音樂工作室提供）

易桀齊對台北有許多感情與回憶，難忘過去在恩師李宗盛介紹下，有幸與張艾嘉有一面之緣，之後遇到人生低潮時，因緣際會又與張艾嘉重逢，當時張艾嘉還以「不要放棄」四字特別鼓勵他，易桀齊感動表示：「這句話對現在的我來說依然非常受用，就如同台北這個城市一樣，給了我最需要、真正能接住我的溫暖。」

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易桀齊今年有許多音樂新計畫。（走音佬音樂工作室提供）

為了拍攝「行樂台北」篇主題曲《梅雨季》的 MUSICVLOG，易桀齊親自擔任視覺導覽員，從國父紀念館到圓山飯店，再到充滿生活氣息的迪化街、萬華，甚至連巷子口的餛飩小吃與鹹酥雞攤位等日常風景，全都透過影像記錄了城市的脈動，而台北對於他創作最重要的地方就屬忠孝東路與延吉街路口附近的咖啡館，那裡不僅是他第一次真正認識咖啡文化的地方，也讓他度過無數個孤獨卻充實的創作午後，他感性分享：「那家咖啡館陪我度過很多一個人的時光，我有很多歌都是在那裡寫的，像是梁靜茹的經典代表作《如果有一天》的歌詞就是在這個咖啡廳的角落完成的。」

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