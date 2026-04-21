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娛樂 最新消息

女記者怒嗆「沒用老頭」！《對決》劇情失控家庭也淪陷

《對決》鈴木保奈美（左）和松本若菜正面對峙。（Hami Video提供）《對決》鈴木保奈美（左）和松本若菜正面對峙。（Hami Video提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕Hami Video獨家上架日劇《對決》話題持續炸裂，劇情從校園黑幕一路燒到人性深處，越看越讓人心驚。

由松本若菜飾演的女記者，原本只是追查醫學院入學考試的疑雲，沒想到越挖越深，不只撼動整個教育體系，甚至反噬到自己的家庭。另一端，由鈴木保奈美飾演的醫大高層則站在權力核心防守，兩人之間的拉鋸，從單純揭弊直接升級成價值觀的正面對撞。

劇情最讓觀眾拍手叫好的一幕，莫過於松本若菜在職場被嘲諷「只是想製造混亂的大嬸」時，當場反擊一句「沒用的老頭」，直接點燃女性觀眾怒火與共鳴。

《對決》松本若菜（右）沒想到女兒同時捲入自己正在調查的事件。（Hami Video提供）《對決》松本若菜（右）沒想到女兒同時捲入自己正在調查的事件。（Hami Video提供）

觀眾感到爽感背後，她的女兒竟在此時準備報考這所爆出性別歧視的醫學院，讓這場揭弊不再只是新聞，而是切身的人生抉擇。身為記者與母親，她被迫同時站在兩個戰場之間。

最新劇情不只揭出校內女學生自殺未遂的震撼事件，讓整起醜聞全面引爆，鈴木保奈美更主動找上門，丟出一個關鍵「交換條件」，讓故事從揭發真相轉向權力交易與人性試煉。觀眾直呼：「這已經不是推理，是心理戰了！」

有趣的是，松本若菜也坦言，自己原本習慣把事情分成黑與白，但演完這部劇後，反而開始懷疑「真的有絕對的對錯嗎？」鈴木保奈美更進一步補刀，她詮釋的角色不是壞人，而是被制度困住、明知不完美卻不得不做選擇的人。

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