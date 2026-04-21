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娛樂 電視

58歲王中平竟是隱形富豪！認了砸500萬入手後龍千坪地「只為種樹」 獨門紓壓絕招曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕58歲王中平堪稱演藝圈「隱形富豪」，他昨（20日）帥氣現身大愛劇《臥龍好歲月》首映記者會，自嘲不是「富豪」而是「農夫」，他透露前年才在苗栗後龍的好望角花500萬元，買了一塊1000多坪的土地，只為了種樹放空。

王中平一身桃紅上衣搭配牛仔背心現身，最吸睛的卻是那張明顯曬黑的臉。他解釋，因為植樹節剛過，這幾天又跑去種了50棵樹，打趣形容種樹就像拍戲，得一個鏡頭、一棵樹慢慢累積，「像我前幾天搬樹，怪手停下來給我拍一張照，一個歌手、一個演員，在那邊扛著樹，很辛苦，可是是一件很快樂的事」。

王中平（左）現身大愛劇《臥龍好歲月》首映記者會，右為謝其文。（記者潘少棠攝）王中平（左）現身大愛劇《臥龍好歲月》首映記者會，右為謝其文。（記者潘少棠攝）

被追問身價上億的傳聞，王中平低調表示自己名下確實約有5塊地，但有些是外公留下來的遺產。至於後龍這塊千坪土地，他笑說絕對不是偷買，「這件事老婆（余皓然）本來就知道了」，買地錢也都是他平時省吃儉用攢下來的，大概花了500萬，也就是他口中的「一隻手」。他特別強調，這些地大多是偏僻農地，真的沒有大家想像中那麼值錢。

新戲裡角色悶了就小酌，王中平戲外則是「樹下雅痞」，他最愛的紓壓方式就是去自家種的樹下喝咖啡、放空，還被虧那是「中平樹」。他對農務的熱愛程度，甚至一度想加入農保，「本來我要想加入，但是要退掉演藝工會的，只能選一個」，最後為了演藝工作，只好暫時放下農保。

身為老戲骨，王中平將種樹與拍戲巧妙結合。他感性表示，看到新戲片花很感動，那就像種樹一樣，是一棵一棵種、一個鏡頭一個鏡頭磨出來的。雖然扛樹、流汗很辛苦，但看到成品的瞬間成就感爆棚。

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