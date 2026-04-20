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娛樂 日韓

伽利略換人演背後內幕曝光 柴咲幸親自解答

《破案天才伽利略》第一季由柴咲幸（左）與福山雅治搭檔演出。（資料照，緯來日本台提供）《破案天才伽利略》第一季由柴咲幸（左）與福山雅治搭檔演出。（資料照，緯來日本台提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本女星柴咲幸曾參加《破案天才伽利略》第一季演出，沒想到第二季卻驚爆換角，柴咲幸本人日前上節目時終於鬆口，表示外界傳言是她主動退出「有一半是真的」。

柴咲幸於2007年與福山雅治搭檔演出《破案天才伽利略》第一季，她在戲裡飾演刑警「內海薰」，與福山雅治共同破獲無數案件。《破案天才伽利略》第二季播出時，卻由女星吉高由里子接手，外界盛傳柴咲幸主動請辭。

柴咲幸上節目自曝《破案天才伽利略》第二季換角真相。（翻攝自X）柴咲幸上節目自曝《破案天才伽利略》第二季換角真相。（翻攝自X）

柴咲幸本人表示，《破案天才伽利略》從第一季到電影版已讓她累積足夠的角色關係，她認為如果第二季仍由她演出，可能會流於俗套，因此討論時曾建議「讓還不熟悉湯川（福山雅治飾演角色）的人在他身邊，或許會更有變化」。

日本男星福山雅治曾為宣傳《破案天才伽利略》來台。（資料照，記者胡舜翔攝）日本男星福山雅治曾為宣傳《破案天才伽利略》來台。（資料照，記者胡舜翔攝）

柴咲幸笑著說，她當時憑直覺說出口，後來才發現這樣講戲份可能會變少。事實上，柴咲幸是橫跨影、視、歌的三棲藝人，原本工作就忙碌，加上近年她還投入服裝品牌經營與電影導演等工作，可說是日本演藝圈真正的「千面女郎」。

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