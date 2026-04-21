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娛樂 日韓

潤娥首度入圍百想視后 私下忙碌行程靠「人蔘」紓壓？

潤娥入圍百想視后，從偶像轉型實力派演員，迎來演技里程碑。（下載自IG）潤娥入圍百想視后，從偶像轉型實力派演員，迎來演技里程碑。（下載自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕第62屆百想藝術大賞入圍名單於2026年4月中旬正式公布，女神潤娥憑藉去年話題影集《暴君的廚師》首度叩關「電視部門女子最優秀演技賞」，角逐視后寶座，演技實力再度獲得肯定，從偶像出道到如今站上演技獎項殿堂，她的每一步轉型與累積，讓這次入圍格外具有指標意義。

另一方面，隨著少女時代即將在2027年迎來出道20週年，近期團員互動頻繁、相關規劃陸續釋出，也讓粉絲對完整體回歸充滿想像。潤娥在戲劇與活動之間來回切換，「凍齡」成為外界最關注的話題。

潤娥自曝維持白皙膚況，多年來採行全臉煥白、局部淡斑雙軌策略。（下載自IG）潤娥自曝維持白皙膚況，多年來採行全臉煥白、局部淡斑雙軌策略。（下載自IG）

在高強度拍攝與長時間上妝的工作環境下，肌膚更容易累積疲憊與壓力。潤娥近期受訪時坦言，膚況管理已成為日常不可或缺的一環。作為南韓頂級保養Sulwhasoo雪花秀新一代全球品牌大使，她特別強調保養過程中的「感受」的重要性，她分享特別偏愛人蔘草本清香，在繁忙行程的空檔中，幫助自己迅速找回內在的平衡與穩定。

在高強度拍攝行程下，潤娥依然維持穩定狀態，出道多年「凍齡美貌」成話題焦點。（下載自IG）在高強度拍攝行程下，潤娥依然維持穩定狀態，出道多年「凍齡美貌」成話題焦點。（下載自IG）

她也提到日常會將膚色管理納入整體抗老策略，建立穩定的保養節奏，依循不同階段的膚色狀態進行調理，從「全臉煥白」到「局部淡斑」雙軌策略，讓膚況維持透亮的狀態。

從戲劇表現到日常狀態管理，潤娥始終維持一絲不苟的要求。（下載自IG）從戲劇表現到日常狀態管理，潤娥始終維持一絲不苟的要求。（下載自IG）

在日常保養步驟上，她會先以「潤燥養膚精華」作為第一步，喚醒肌膚循環並提升後續吸收力；接著使用「滋晶煥白淨亮精華」進行全臉調理，以輕盈細緻的質地改善暗沉與膚色不均；最後再以「滋晶煥白淡斑精華霜」針對斑點與色素沉澱部位進行局部加強修護，層層堆疊出更細緻的保養效果。從戲劇表現到日常狀態管理，潤娥始終維持一絲不苟的自我要求，也因此屢獲韓媒盛讚，即使身處高壓節奏，依然能穩定輸出、持續發光，為她邁向視后之路增添更多底氣。

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