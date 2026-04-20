男星「冥想式」備戰 參加斯巴達障礙跑糗了

〔記者張釔泠／台北報導〕來台邁入第十週年的斯巴達障礙跑，上週末一連兩天首度前進台南開跑，吸引超過5千名國內外選手齊聚挑戰。雖然賽事皆於下午結束，但今年特別加入的演出橋段，娛樂張力全面升級，成為十週年最受矚目的亮點之一。

草屯囝仔阿倉下場參賽。（寬寬整合提供）

表演嘉賓草屯囝仔這次不只是上台演出，更親自下場參賽，阿倉挑戰10公里、樞育挑戰5公里，兩人一邊跑、一邊為後續演出暖身，堪稱最拚體力的嘉賓。阿倉在高溫考驗下，仍以一個多小時完賽，展現驚人體能，他坦言雖然沒有特別為斯巴達訓練，但因為剛結束Ironman賽事，狀態維持得不錯，「只是天氣真的很熱，心率跟速度都會受影響，補給一定要更精準。」

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樞育則笑說自己是「冥想式備戰」，沒想到一早報到就汗流浹背，還沒開跑就被南台灣的太陽震撼教育，「而且我還沒出發，就看到阿倉10K已經跑回來，真的太誇張！」

草屯囝仔樞育被震撼。（寬寬整合提供）

談到關卡挑戰，阿倉直言「一擲標槍」壓力最大，一失手就是30個波比跳；樞育則苦笑表示「每一關都很難」，尤其是抱石球關卡，在高溫下幾乎無法施力，直呼完全顛覆對入門賽的想像。不過也因為實際參與，兩人對後續演出更有感，阿倉表示「更能體會選手的辛苦」，樞育也說原本累到不行，但只要音樂一下、看到台下觀眾跟選手一起嗨，體力立刻回來。

值得一提的是，阿倉這次在激烈競爭中跑出分齡第四名的亮眼成績，距離頒獎台僅一步之遙。主辦單位也已搶先「預約」他下次再度參戰，外界普遍看好，只要持續維持狀態，極有機會在下一站挺進前三名、站上頒獎台。

梁舒涵年初開始加強訓練。（寬寬整合提供）

另一位備受矚目的藝人梁舒涵，這次則是以「資深參賽者」身分再度挑戰，累積參賽次數已逼近10次。她透露從年初就開始加強肌力訓練，甚至把教練一起拉來參賽，展現十足決心。面對台南高溫，她反而認為賽道在林蔭與曝曬間交錯，有助於體力調節，「整體跑起來很順」。她也點名「抱鐵球」是最具挑戰的關卡，考驗施力技巧，不過這次成功突破過去卡關的「拉鐵橇」，一次過關讓她直呼成就感爆棚。

梁舒涵是資深參賽者。（寬寬整合提供）

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