月租8萬還卡關 蕾菈崩潰揭台北租屋現實

網紅蕾菈目前正在尋找租屋住所。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「Lyla」蕾菈近期忙於尋找新住所，因此頻頻看房，她也在社群平台發出多段自己看房的影片。蕾菈表示，自己正在找的房子需具備4大條件：集中台北市大安／中山／松山區、有管理員，及垃圾代收、可入戶籍、可養寵物，為此她將租屋預算拉高至每月8萬元，吸引大批網友留言。

蕾菈開出4大條件，希望能找到理想的房子。（翻攝自IG）

蕾菈說因為自己都在台北工作，考量到交通問題，她決定搬到台北，這才發現台北租屋大不易。因為租金昂貴，她看上的都超出預算，大嘆：「好的物件難尋，荷包也不夠…加上在台北要找能入戶籍的房子更是難」。

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她更將自己的看房經驗戲稱為「台北租屋歷險記」，蕾菈心目中的首選是格局3房2衛的電梯大樓。另外，加上她帶著女兒又養貓，必須選擇「可入戶籍」、「可養寵物」的房源。

蕾菈戲稱自己找房的經驗是「租屋探檢記」。（翻攝自IG）

目前已經看了10幾間房的蕾菈，尚未找到適合的房子，主因是她想住的精華區房價大多超過5千萬，因此租金遠超過蕾菈開出的8萬元條件。

不過，蕾菈也透露，自己找房進度已經到了要簽約的階段，最後會租到怎樣的房子？不少網友紛紛敲碗要她找到之後務必要發開箱文。

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