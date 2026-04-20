自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

月租8萬還卡關 蕾菈崩潰揭台北租屋現實

網紅蕾菈目前正在尋找租屋住所。（翻攝自IG）網紅蕾菈目前正在尋找租屋住所。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「Lyla」蕾菈近期忙於尋找新住所，因此頻頻看房，她也在社群平台發出多段自己看房的影片。蕾菈表示自己正在找的房子需具備4大條件：集中台北市大安／中山／松山區、有管理員及垃圾代收、可入戶籍、可養寵物，為此她將租屋預算拉高至每月8萬元，吸引大批網友留言。

蕾菈開出4大條件，希望能找到理想的房子。（翻攝自IG）蕾菈開出4大條件，希望能找到理想的房子。（翻攝自IG）

蕾菈說因為自己都在台北工作，考量到交通問題，她決定搬到台北，這才發現台北租屋大不易。因為租金昂貴，她看上的都超出預算，大嘆：「好的物件難尋，荷包也不夠…加上在台北要找能入戶籍的房子更是難」。

她更將自己的看房經驗戲稱為「台北租屋歷險記」，蕾菈心目中的首選是格局3房2衛的電梯大樓。另外，加上她帶著女兒又養貓，必須選擇「可入戶籍」、「可養寵物」的房源。

蕾菈戲稱自己找房的經驗是「租屋探檢記」。（翻攝自IG）蕾菈戲稱自己找房的經驗是「租屋探檢記」。（翻攝自IG）

目前已經看了10幾間房的蕾菈，尚未找到適合的房子，主因是她想住的精華區房價大多超過5千萬，因此租金遠超過蕾菈開出的8萬元條件。

不過，蕾菈也透露自己找房進度已經到了要簽約的階段，最後會租到怎樣的房子？不少網友紛紛敲碗要她找到之後務必要發開箱文。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中