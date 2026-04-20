自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王彥程追星成功 見《黑白大廚》鄭智善緊張噴汗：我有看Netflix

鄭智善、王彥程。（翻攝自YouTube、IG）鄭智善、王彥程。（翻攝自YouTube、IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕以南韓廚藝節目《黑白大廚》走紅的主廚鄭智善，日前受邀為韓職KBO韓華鷹隊開球，還在後台與台灣選手王彥程合影，意外讓王彥程追星成功。

王彥程目前在韓華鷹擔任先發投手，表現優異又有禮貌，擄獲許多南韓球迷的心，獲封「王女婿」、「台灣王子」等稱號。王彥程前往南韓生活，多次透露喜歡女團TWICE，也喜歡看《黑白大廚》等韓綜，「以前只是在韓劇或者一些影片中接觸到的韓文，現在真實地出現在我眼前，我覺得很有趣。」

王彥程興奮與《黑白大廚》鄭智善以及兒子合照。（翻攝自IG）王彥程興奮與《黑白大廚》鄭智善以及兒子合照。（翻攝自IG）

此次鄭智善為韓華鷹開球，鄭智善母子倆也與王彥程合照，並在Threads上寫著：「和台灣的王彥程選手的相遇，還拿到帽子，真的非常感謝。」

王彥程要去見鄭智善之前，肉眼可見緊張。（翻攝自YouTube）王彥程要去見鄭智善之前，肉眼可見緊張。（翻攝自YouTube）

恰巧今天（20日）韓華鷹的YouTube頻道也公開兩人在球場後台相遇的影片，在見到鄭智善之前，王彥程十分害羞緊張，之後為鄭智善送上帽子，也幫忙鄭智善的兒子簽球。近年常來台灣發展的鄭智善會一點中文，用簡單的中文與王彥程對話，詢問：「怎麼知道我啊？」王彥程回答：「我有看Netflix。」讓鄭智善感激地說謝謝。

鄭智善以中文與王彥程對話。（翻攝自YouTube）鄭智善以中文與王彥程對話。（翻攝自YouTube）

鄭智善最後也與王彥程留下合影，並為王彥程加油。王彥程離開現場後，肉眼可見的開心激動，還要拍攝者趕快交出照片，更興奮到忘記剛才與鄭智善對話內容，實在有夠可愛。

鄭智善、王彥程一起留下合影。（翻攝自YouTube）鄭智善、王彥程一起留下合影。（翻攝自YouTube）

王彥程收到與鄭智善的合照，興奮到不行。（翻攝自YouTube）王彥程收到與鄭智善的合照，興奮到不行。（翻攝自YouTube）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中