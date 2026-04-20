王彥程追星成功 見《黑白大廚》鄭智善緊張噴汗：我有看Netflix

鄭智善、王彥程。（翻攝自YouTube、IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕以南韓廚藝節目《黑白大廚》走紅的主廚鄭智善，日前受邀為韓職KBO韓華鷹隊開球，還在後台與台灣選手王彥程合影，意外讓王彥程追星成功。

王彥程目前在韓華鷹擔任先發投手，表現優異又有禮貌，擄獲許多南韓球迷的心，獲封「王女婿」、「台灣王子」等稱號。王彥程前往南韓生活，多次透露喜歡女團TWICE，也喜歡看《黑白大廚》等韓綜，「以前只是在韓劇或者一些影片中接觸到的韓文，現在真實地出現在我眼前，我覺得很有趣。」

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王彥程興奮與《黑白大廚》鄭智善以及兒子合照。（翻攝自IG）

此次鄭智善為韓華鷹開球，鄭智善母子倆也與王彥程合照，並在Threads上寫著：「和台灣的王彥程選手的相遇，還拿到帽子，真的非常感謝。」

王彥程要去見鄭智善之前，肉眼可見緊張。（翻攝自YouTube）

恰巧今天（20日）韓華鷹的YouTube頻道也公開兩人在球場後台相遇的影片，在見到鄭智善之前，王彥程十分害羞緊張，之後為鄭智善送上帽子，也幫忙鄭智善的兒子簽球。近年常來台灣發展的鄭智善會一點中文，用簡單的中文與王彥程對話，詢問：「怎麼知道我啊？」王彥程回答：「我有看Netflix。」讓鄭智善感激地說謝謝。

鄭智善以中文與王彥程對話。（翻攝自YouTube）

鄭智善最後也與王彥程留下合影，並為王彥程加油。王彥程離開現場後，肉眼可見的開心激動，還要拍攝者趕快交出照片，更興奮到忘記剛才與鄭智善對話內容，實在有夠可愛。

鄭智善、王彥程一起留下合影。（翻攝自YouTube）

王彥程收到與鄭智善的合照，興奮到不行。（翻攝自YouTube）

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