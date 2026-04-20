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娛樂 最新消息

才談遺產又出事 孫德榮突送急診嚇壞眾人

知名經紀人孫德榮因身體不舒服，緊急前往急診。（翻攝自臉書）知名經紀人孫德榮因身體不舒服，緊急前往急診。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕被譽為「偶像教父」的65歲知名演藝經紀人與製作人孫德榮，罹患膀胱癌3期，後來又因脊椎問題動刀，長期飽受疾病折磨的他，近日宣布遺產動向。沒想到才沒過多久，他又因身體出狀況被送急診，最新病況曝光。

孫德榮因使用除蟲煙霧劑並未全部散去，導致胸悶、暈眩。（翻攝自臉書）孫德榮因使用除蟲煙霧劑並未全部散去，導致胸悶、暈眩。（翻攝自臉書）

原來，孫德榮今（20）日結束直播後，回家因除蟲水煙尚未散去，他走到房間時，瘋狂咳嗽10多次，連忙打開所有窗戶通風。之後他坐在陽台聊天，愈聊愈不對勁，開始感到頭暈胸悶且伴隨乾咳，緊急請用人送他到醫院急診。他懊惱罵自己：白癡到極點。

孫德榮有了這次的經驗，決定以後除蟲問題要請專業公司處理。（翻攝自臉書）孫德榮有了這次的經驗，決定以後除蟲問題要請專業公司處理。（翻攝自臉書）

經過醫護檢查後，孫德榮身體並無大礙，胸悶次數減少，只是仍感覺暈眩，原本躺在內科走道休息的他，也回家休息。這次學聰明的他，不敢脫下口罩也不敢關上窗戶，讓屋子透氣一些，避免影響健康。

得知孫德榮前往急診消息後，不少朋友都特別去探望他，孫德榮也說以後再也不敢用殺蟲煙霧彈，還是找專業的來比較安全。

孫德榮表示目前自己健康無礙。（翻攝自臉書）孫德榮表示目前自己健康無礙。（翻攝自臉書）

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