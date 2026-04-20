ONE OK ROCK演唱會電影上映倒數！台灣試片逼哭歌迷：起雞皮疙瘩

ONE OK ROCK主唱Taka即將來台開唱。（秀泰影城提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本搖滾天團ONE OK ROCK的演唱會電影《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》將於4月22日在全台上映，接力日本的好口碑，台灣試片同樣引爆迴響，全場腎上腺素爆發，甚至有歌迷看到哭。

ONE OK ROCK主唱Taka形容專輯《DETOX》是樂團傾注靈魂打造的心血結晶。（秀泰影城提供）

成軍20年的ONE OK ROCK於2025年推出全新專輯《DETOX》，主唱Taka形容這張作品是樂團「傾注靈魂」打造的心血結晶。隨著同名世界巡迴展開，團員們更是全神投入每一場演出，Taka表示：「我想讓音樂直擊每一個來到現場的人，讓每個人的靈魂都能獲得最純粹的快樂。」

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演唱會電影完整收錄ONE OK ROCK於日產體育場的巔峰演出，透過高規格影像技術與沉浸式環繞音效，將現場震撼能量搬上大銀幕。從開場燈光點亮的瞬間，到Taka極具穿透力的嗓音劃破夜空，每一個節奏與情緒堆疊，都讓觀眾彷彿親臨現場，零距離感受ONE OK ROCK無可取代的舞台魅力。

ONE OK ROCK電影上週末在日本上映，掀起搶票朝聖潮。（秀泰影城提供）

演唱會電影《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》於17日在日本正式上映後迅速掀起觀影熱潮，首週末各地戲院湧入粉絲朝聖，熱門場次接連完售，社群平台更被觀後心得洗版、話題持續延燒。同時間，台灣搶先試片同樣引爆熱烈回響，全場觀眾隨節奏擺動、輕聲合唱，片尾更爆出熱烈掌聲與歡呼，臨場感席捲全場。

《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》將ONE OK ROCK巡迴最狂現場搬上大銀幕。（秀泰影城提供）

透過大銀幕與環繞音效，不僅高度還原現場氛圍，更進一步放大舞台細節與視覺層次，被譽為「比搖滾區更近」的極致觀影體驗。試片後觀眾紛紛盛讚：「音場跟畫面都太真實了，真的有一種在現場的錯覺」、「Taka一開口就讓人起雞皮疙瘩」、「近期看過最好看的演唱會電影」。

ONE OK ROCK演出即將席捲全台。（秀泰影城提供）

《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》將於4月22日全台上映，凡購買4月22日至4月28日部分場次電影票一張，即可兌換對應版本特典乙份：數位2D版本可獲得電影主視覺A3海報，ULTRA 4DX、4DX與SCREENX版本則為特製電影主題手環；每人限兌換四份，數量有限、送完為止。更多電影上映資訊請洽秀泰官方粉絲團。

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