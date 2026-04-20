岡田將生點名20年老友當弟弟！日網友嗑到「骨科CP」：更像夫妻

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本人氣演員岡田將生於1月升格人父後，首部主演的犯罪懸疑日劇《田鎖兄弟》日前開播，他與私交甚篤的染谷將太飾演一對為了追查雙親被害真相的兄弟，分別成為了警察與檢察官，誓言要找出31年前的真相。這也是他們暌違10年再度共演，岡田將生甚至為此搶先製作人邀約對方演出，直言：「無論如何都想一起合作！」

日劇《田鎖兄弟》岡田將生與染谷將太睽違10年再度合演，默契宛如親兄弟。（LINE TV提供）

岡田將生與染谷將太擁有20年好交情，自2007年《生徒諸君！》首次合演算起，《田鎖兄弟》已是他們第6次同台演出。岡田將生透露，看到劇本時腦中便萌生「無論如何都想一起合作」的念頭，認為：「若是跟將太在一起，或許就能營造出那種如兄弟羈絆般的氛圍。」由於太希望染谷將太能接演「弟弟」，所以搶先製作人一步聯絡對方，直呼：「想一起演戲的心情就是那麼強烈，所以當染谷願意接演真的很開心。」染谷將太也興奮表示：「在拍攝現場真的像親兄弟般相處，雖然以前有合作經驗，但如此近距離的對戲還是第一次。」

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岡田將生在《田鎖兄弟》中飾演刑警哥哥「田鎖真」。（LINE TV提供）

《田鎖兄弟》首集開播即引發迴響，兩人在劇中的火花超級吸睛，飾演岡田將生搭檔的英日混血女星中條彩未劇中台詞就直言：「與其說你們是兄弟，感覺更像夫妻耶！」炸出一票網友回應：「我正想說像夫妻，沒想到就被說出來」、「以為感情不好，結果住在一起，好興奮啊」，竟然意外嗑到「骨科」（大多指兄妹、兄弟的CP）。

染谷將太在《田鎖兄弟》飾演鑑識官弟弟「田鎖稔」。（LINE TV提供）

兩人的好交情火花也延伸戲外，主演們日前參與戲劇活動時，岡田將生一直找染谷將太搭話，讓中條彩未忍不住笑著提醒兩位「安靜」，並加碼爆料說：「因為岡田先生最喜歡染谷先生了！」不僅如此，談到放鬆秘訣時，染谷將太分享：「我會點線香、去三溫暖等，做不同的事抒壓。」岡田將生則自嘲「私下是超無趣的人」，染谷將太馬上回：「那我送你好的線香當禮物吧！」兄弟檔旁若無人「放閃」的模樣連採訪編輯都忍不住想吐槽。

岡田將生與中條彩未在《田鎖兄弟》飾演刑警搭檔。（LINE TV提供）

《田鎖兄弟》由深受劇迷信賴的製作人新井順子操刀，她過去曾打造《法醫女王》、《MIU404》等人氣日劇。新井順子談及此次選角表示，岡田過往形象多偏向「弟弟」，希望讓他詮釋個性反差的哥哥，展現不同以往的面貌。至於性格內斂的弟弟，她直接點名染谷將太，岡田將生聽到後也深表贊同：「染谷先生真的很適合！」而兩人好默契更讓新井順子大讚：「自然靠近的樣子簡直就是親兄弟」、「原來能相互激發出這麼棒的表情」。《田鎖兄弟》於LINE TV每週六上架更新。

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