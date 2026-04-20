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娛樂 電影

紅毯到領獎都戴著 梁家輝「神秘葫蘆」被抓包

梁家輝在《捕風追影》中展現千面演技。（資料照，鴻聯國際提供）梁家輝在《捕風追影》中展現千面演技。（資料照，鴻聯國際提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕68歲港星梁家輝昨在第44屆香港電影金像獎再創高峰，憑藉電影《捕風追影》中精湛演技，成功擊敗眾多強敵，奪下生涯第5座影帝寶座，全場掌聲不斷。

不過在這場榮耀時刻中，有眼尖粉絲發現一個小細節，引發熱議。梁家輝從紅毯一路到上台領獎，胸前始終佩戴著一條閃亮的葫蘆項鍊，意外成為討論焦點。

梁家輝憑藉《捕風追影》奪下生涯第5座香港電影金像獎影帝。（資料照，鴻聯國際提供）梁家輝憑藉《捕風追影》奪下生涯第5座香港電影金像獎影帝。（資料照，鴻聯國際提供）

《捕風追影》結合傳統實戰與高科技犯罪題材，由梁家輝、成龍等實力派演員共同演出。梁家輝在片中飾演擁有AI技術的盜匪集團首腦「狼王」傅隆生，氣場全開，也讓他再度受到評審高度肯定。

梁家輝奪下影帝瞬間，幸運物葫蘆就在頸間。（Qeelin提供）梁家輝奪下影帝瞬間，幸運物葫蘆就在頸間。（Qeelin提供）

而這條被注意到的項鍊，其實是珠寶品牌經典的系列，以葫蘆造型為設計，象徵福氣與守護，也被不少人視為幸運象徵。

不少網友笑稱，或許正是這顆「幸運葫蘆」加持，讓梁家輝順利封帝，一路氣勢如虹，成功打敗古天樂、張繼聰、陳家樂等勁敵。

梁家輝從紅毯到頒獎舞台上都戴著幸運物葫蘆。（Qeelin提供）梁家輝從紅毯到頒獎舞台上都戴著幸運物葫蘆。（Qeelin提供）

站上舞台的那一刻，梁家輝難掩激動情緒，當場落淚。他感性表示，自己踏入影壇44年，第5次拿下影帝，意義格外重大，也讓這一晚更加難忘。

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