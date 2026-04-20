王伯源領軍百位孩童變裝秀 揭「手抖無法彈琴」黑歷史

王伯源拒當主角，甘願樸實裝扮把光芒留給孩子」。（小公視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕三度金鐘獎得主王伯源，長期深耕兒少媒體與教育領域，近日除了推出全新語文節目，更受邀坐鎮由小公視主辦的「我想這樣走Kids Fun Runway」大型走秀活動。該活動一連兩天在高雄登場，吸引近百組家庭共襄盛舉，孩童紛紛化身超人力霸王、庫洛魔法使與恐龍，以創意變裝實踐「聯合國兒童權利公約」中的自我表意權。

看著伸展台上年僅1到12歲的孩子們自信展演，王伯源感觸頗深。他首度揭露內心傷疤，坦言自己兒時第一次參加鋼琴比賽時，曾因過度緊張導致雙手發抖，甚至無法完成曲目，成為童年的遺憾。

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「我想這樣走 Kids Fun Runway」活動18、19日在新光三越高雄左營店本館舉辦。（小公視提供）

對比今日孩子們在眾人面前昂首闊步，王伯源由衷為這份勇氣喝采，他強調每個孩子都是獨立的個體，無論他們選擇何種裝扮或走秀方式，只要感到自信與快樂，這份自主權就應該獲得百分之百的尊重。

活動中，一位身著母親親手縫製「黑魔女」服裝的女孩，以自信步伐令王伯源印象最深。這套造型不僅是創意的展現，更承載了家庭的情感連結。王伯源也幽默表示，若自己換作模特兒，會選擇最樸實的裝扮，將舞台的光芒完整留給孩子們閃耀，展現身為資深兒少主持人的溫暖風範。

小公視高雄走秀萌翻，王伯源與百組孩童實踐「自我表意權」。（小公視提供）

小公視主任林瓊芬表示，看到孩子站上舞台展現獨立面貌，是兒少媒體最想守護的風景。活動除了走秀，現場亦規劃「妖果天團」演出與任務攤位，引導孩子落實「遊戲權」與「發展權」。主辦單位期盼藉此呼籲家長，透過質優的陪伴，讓孩子在愛與尊重的環境中成長。

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