（影）YouTuber突喊懷孕嚇壞全網 下一秒真相曝光笑翻

YouTube啊潔突然在影片中拋出震撼彈表示自己懷孕。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕YouTuber「啊潔」近日上傳新片，一開場就丟出震撼彈，脫口宣布「我懷孕了」，嚇壞大批粉絲，留言區瞬間炸鍋。不過她隨即反轉劇情，笑著澄清只是過年後太放縱飲食，才讓小腹失守，虛驚一場。

啊潔是人氣頻道「蘋蘋澎澎」成員阿蘋的雙胞胎妹妹，她在影片中大方掀起上衣，直接曝光微微隆起的小肚子，還自嘲「大事不妙」，甚至一度開玩笑問「這三個月了嗎」，讓整段影片笑料不斷。

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啊潔大方在鏡頭前展示自己吃胖的小腹。（翻攝自IG）

不過她也坦承，從過年一路吃到現在幾乎沒有節制，體重已飆到57.9公斤，看著鏡頭忍不住拜託粉絲幫忙監督，「請大家督促我，幫我加油」，展現滿滿決心。

原本抱持「吃得開心最重要」的心態，啊潔在沒有壓力的情況下持續放縱，直到看到肚子越來越明顯，才驚覺不能再這樣下去。她站上體重計後下定決心，要在9月拍攝寫真集前瘦回55公斤，正式展開減重計畫。

啊潔承認自己從過年到現在吃得太開心，決心減肥。（翻攝自IG）

影片曝光後，粉絲反應超熱烈，不少人被她自然又可愛的模樣圈粉，紛紛留言「那個肚肚好想戳」、「不要減啦這樣超可愛」、「還是很美完全沒差」、「這小肚肚我超可以」，意外掀起一波「不想她瘦」的反向聲浪。

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