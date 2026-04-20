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娛樂 電視

導演尪頭骨碎裂開顱！蘇明明陪伴4年奇蹟復原9成 親揭艱辛復健之路

〔記者李紹綾／台北報導〕資深影后蘇明明今（20日）出席大愛劇《臥龍好歲月》首映記者會，她在劇中與老搭檔石峰演夫妻，沒想到戲裡演的是苦情照顧，戲外卻演成了「家暴現場」。

資深影后蘇明明今（20日）出席大愛劇《臥龍好歲月》首映記者會。（記者潘少棠攝）資深影后蘇明明今（20日）出席大愛劇《臥龍好歲月》首映記者會。（記者潘少棠攝）

蘇明明爆料，石峰在片場「特別好睡」，劇中石峰演病床上的丈夫，鏡頭正拍著蘇明明的感性特寫，石峰竟然在旁邊睡到打呼。蘇明明笑說：「一開始輕輕搖醒他，後來次數多了，我就一巴掌打下去，說你害我又NG。」有次石峰女兒來片場探班，還委屈跟女兒告狀，讓蘇明明直呼：「他很好睡，我都輕輕搖醒他，有一次我很大力的巴下去，他馬上醒來，還說：『怎麼打我這麼大力。』」有趣的是，同劇演員伊正也認證石峰「真的睡」。

戲裡照顧石峰，戲外的蘇明明更是「拚命三娘」，她的導演丈夫萬仁4年前不慎跌倒，導致頭蓋骨碎裂，開顱手術後復原路漫長。蘇明明回憶當時醫生說手術成功，但復健才是魔王關，她內心吶喊：「我就跟你拚了，就是有一股那個就是說，只要能復健能好，我就一定一定要做到。」

戲裡照顧石峰，戲外的蘇明明更是「拚命三娘」。（記者潘少棠攝）戲裡照顧石峰，戲外的蘇明明更是「拚命三娘」。（記者潘少棠攝）

經過4年努力，萬導從「不能走」恢復到「能走能聊」，恢復度高達9成。蘇明明充滿成就感滿滿說：「復健雖然漫長，但不能放棄，下了很大的決心。」有趣的是，萬導連去復健都有「穿搭偶像包袱」，連護理師都問他是不是特別打扮，萬導還酷回：「沒有啊，我就是穿了就出來。」

蘇明明這次為了角色，連雷射都不打，大方留下臉上的斑點，這份真誠也感動了男主角伊正，他透露大學時演的第一部電影《牡丹鳥》就是跟蘇明明合作，當時他還叫本名「王一正」，隔了40年再度同台，簡直是找回了演藝初衷。

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