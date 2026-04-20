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娛樂 最新消息

超淡定！日本7.7強震 東京電視台照播《孤獨的美食家》引熱議

首次上稿：2026-04-20 18:52

更新時間：2026-04-20 19:07

日本東北外海今（20）日下午發生規模7.7強震，氣象廳隨後發布海嘯警報，不過東京電視台並未中斷原定節目，照舊播出《孤獨的美食家》。（圖擷取自@higanbana391 社群平台「X」）日本東北外海今（20）日下午發生規模7.7強震，氣象廳隨後發布海嘯警報，不過東京電視台並未中斷原定節目，照舊播出《孤獨的美食家》。（圖擷取自@higanbana391 社群平台「X」）

〔即時新聞／綜合報導〕日本東北外海今（20）日下午發生規模7.7強震，氣象廳立即對岩手縣、青森縣、北海道等太平洋沿岸地區發布海嘯警報，日本政府與民間單位也紛紛發表避難警示。目前日本多家電視台緊急中斷節目、改播報災害即時資訊，唯獨日本東京電視台（テレ東）依然故我，繼續照規劃播放晚間人氣電視劇，引發各界熱議。

綜合日媒報導，根據日本氣象廳觀測資料，日本當地時間下午4點53分（台灣時間下午3點53分），在東北三陸沖（青森縣、岩手縣、宮城縣海域）發生規模7.7強震，地震深度僅10公里，青森縣最高震度達5強。氣象廳為此發布海嘯警報，首波海嘯已在當地時間下午5點10分（台灣時間下午4點10分）陸續抵達多地沿岸港口。

目前有不少日本網友打開電視或社群平台，來觀看災害即時資訊。但有部分網友發現，地震發生第一時間，東京電視台僅用跑馬燈字幕，來提醒民眾有地震發生，主畫面仍在播放電視劇《和歌子酒》；氣象廳發布海嘯警報後，東京電視台並未像其他同行一樣中斷節目、切換播報災害的模式，而是按照原定節目表，播放人氣極高的晚間電視劇《孤獨的美食家》，僅在畫面角落用跑馬燈字幕告知海嘯資訊。

儘管東京電視台獨樹一幟的報導節奏，明顯異於其他電視台，但不少日本網友直言，原本對強烈地震感到非常焦慮，但在看到東京電視台仍在淡定「做自己」，就感到莫名安心，「不愧是東電」、「安定的東電+五郎吃飯畫面，讓人看了瞬間恢復冷靜」、「上次讓他們緊急插播報導的事件，記得是2024年元旦石川縣能登半島強震」。

據了解，由於東京電視台面臨經費緊湊、長期人手不足等問題，因此鮮少主動插播日本國內外的重大新聞。對此，東京電視台長年被日本民眾吐槽，如果能讓該電視台中斷節目、插播突發新聞的事件，嚴重程度堪稱達到了「世界末日」的級別，還將其冠上「最強都市傳說」、「最安定的電視台」等特殊別稱。

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