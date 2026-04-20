悄現身白沙屯媽祖遶境！楊大正爆父親病危 神明二度「幫忙」內幕曝光

滅火器台北小巨蛋2場開賣即秒殺，創下獨立樂團新紀錄。（火氣音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕滅火器將首度攻蛋，7月18、19日的「ON FIRE DAY」演唱會兩場門票已經秒殺，主唱楊大正坦承第一場賣完時，坐在沙發上默默流了兩滴淚，此外他的父親去年因細菌感染住院三個月，情況相當危急，他向山邊媽祖祈福，抽到藥籤後才慢慢好轉；近來白沙屯媽祖遶境，上週末他也現身雲林陪走一段還願。

楊大正談到，去年爸爸突然劇烈頭痛，躺在沙發上一個禮拜，整個人暴瘦，去急診後才發覺是鼻竇細菌感染，蔓延到腦下垂體，「整個腦部都是白的」。回想當時父親住院，他感嘆：「光病因就查了一個月、治療兩個月，常常很彌留」，讓他心急如焚，後來去拜了山邊媽祖，爸爸的病情才逐漸有起色，現在已恢復健康。

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他說自己不喜歡用交換條件方式向神明求事情，但是去年9月爸爸康復後，年底他剛好陪王彩樺去一場山邊媽祖的遶境，廟方請王彩樺獻唱，王彩樺轉頭就問他：「大正你來幫媽祖寫歌好不好，我來唱。」讓他直呼神奇，「冥冥之中可能引導我去做什麼。」

楊大正（左）近期參與媽祖遶境替爸爸祈福還願。（火氣音樂提供）

更玄的是，他說爸爸住院時他的經濟壓力很大，住院費加上請看護，一天得花六千元，加上爸爸沒有保險，「當時真的是滿無助的，不知道他會不會好，也不知道要住多久。」原本很少買股票的他，聽到一起演舞台劇的郭耀仁說台積電正逢低點，硬著頭皮買了一張，「結果一路漲到爸爸的病好了，賺的錢差不多就是醫藥費。」現在回想也覺得很神奇，「（股價）7字頭就那一天，撿到這種好運，我也覺得是神明幫忙。」

滅火器在今年在大港開唱宣布攻蛋消息。（火氣音樂提供）

小巨蛋演唱會兩場秒殺，是否會繼續前進高雄巨蛋？滅火器則表示，小巨蛋唱完後，他們8月要到美國洛杉磯錄製新專輯，回來後就要籌備火球祭，最快也要到明年。

此外，二度離婚的楊大正被問起現在的感情狀態、身邊有沒有人照顧？他則含糊回答「大家都是好朋友」，但認了前妻山東會鼓勵他多認識新朋友，至於還會想進入婚姻嗎？他則秒答「不會，是要結幾次啦。」

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