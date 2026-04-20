愛奇藝稱117位藝人簽AI授權 張若昀火速否認打臉

中國影音平台愛奇藝CEO龔宇稱使用AI技術，演員一年拍攝作品量可高達14部。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕AI技術蓬勃發展，中國已經出現使用AI生成的短劇《霍去病》，造成熱烈回響。中國影音平台愛奇藝CEO龔宇近日宣布AI發展策略時，聲稱已與數百位藝人簽署AI授權，經呆網友。被點名的演員卻出面否認，打響第一炮的就是男星張若昀。

曾演出《慶餘年》爆紅的男星張若昀第一個出面否簽署AI授權。（翻攝自微博）

龔宇宣布「AI藝人庫」計畫時，表示有117位明星簽署入駐，同意平台使用他們的肖像權還有聲音，未來可用於生成虛擬角色。龔宇更得意洋洋地稱使用AI技術，演員一年拍攝作品量可高達14部，讓影劇作品能大量生產。網友對於龔宇的想法，直呼：太瘋狂。

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愛奇藝CEO龔宇宣布張若昀（右）、陳哲遠等117位演員都簽署AI授權。（本報合成圖，翻攝自微博）

於此同時，網路上也流傳一份已經簽署AI授權名單的明星到底有哪些人？裡頭包含演出《慶餘年》的張若昀、《一笑隨歌》陳哲遠、丞磊、李一桐、曾舜晞、王楚然。

稍早，張若昀已在微博發文否認簽署AI授權文件，強調法務正在緊急處理，之後李一桐等人也跟上腳步，紛紛表明未簽署相關計畫。

張若昀工作室微博發文。（翻攝自微博）

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