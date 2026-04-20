過敏族必看！彭老師教「舌頭運動」去心火 改善缺氧肩頸痛

穀雨的節氣保養多喝古方袪濕茶、蓮心茶。（彭老師提供）

〔記者胡如虹／台北報導〕今（20）日節氣進入「穀雨」，歌仔戲國寶楊麗花和舞蹈家曹金鈴的國學老師彭繼祖表示，穀雨是春季最後一個節氣，天氣變化大，時晴時雨、時冷時熱，易百病叢生。這個時節飲食以6分飽為宜，或適度輕斷食，可幫助身體修復，也可去除冬天儲在身上的脂肪。

楊麗花和舞蹈家曹金鈴的國學老師彭繼祖分享穀雨的節氣保養鄉。（記者胡如虹攝）

彭老師指出，進入晚春，心火準備進行調整，心氣最弱時，容易出現心悶、心悸狀況。天氣轉熱，腦部血管逐漸放寬張開，血液較不易打上去，因此容易頭暈、頭昏、全身沒力，人就容易跌倒。所以起床時最好在床上運動一下、腳動一動再起床。

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這個季節的免疫系統很敏感，吃錯東西、空氣品質不佳都會被病菌影響，較易出現打噴嚏、流鼻水、過敏症、斑狀的蕁麻疹、蜂窩性組織炎、發燒、感冒、傷風、扁桃腺發炎、上吐下泄、筋骨酸、關節痛等症狀，有痛風的人也比較容易發作。而皮膚發癢、長疹子或疹塊、一抓就癢更是常態。

彭老師表示，穀雨的節氣保養可以喝些古方祛濕茶、蓮心茶。祛濕、調勻心火。心主舌、心繫舌本，也可以常做舌頭運動。在口內攪動舌頭，繞圈圈。吐舌頭、用力繃緊的向下伸長，同時眼睛往上看，數到7再收回，連續數次，主動導引打哈欠，可改善缺氧狀態、去心火、放鬆眼睛及肩頸。

即將進入夏天，天氣由暖轉熱，身體冷熱溫度調節不良，容易頭暈、頭昏，可以常刮背痧疏理有助於管道暢通。

刮痧順序：

① 右邊脖子

② 左邊脖子

③ 右肩

④ 左肩

⑤ 右肩胛骨

⑥ 左肩胛骨

⑦ 右側膀胱經

⑧ 左側膀胱經

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