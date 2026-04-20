梁家榕爆先天疾病Hold不住骨頭 斬16年情堅持不婚不生原因曝

梁家榕今（20日）出席大愛劇《臥龍好歲月》首映記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕梁家榕今（20日）出席大愛劇《臥龍好歲月》首映記者會，她去年透露與交往16年的男友分手，目前已單身約5年，但她一點都不急著拜月老，反而活得超通透，現在的她很享受獨處，認為緣分來了就會來。

梁家榕坦言，從30歲前就篤定「不婚不生」。（記者潘少棠攝）

梁家榕坦言，從30歲前就篤定「不婚不生」，原因竟然是責任感太強：「若有小孩，我就是完全沒有自己，做牛做馬的那一種。」隨著年紀的增長，她會更覺得「要多愛自己」，提到那段長達16年的感情，她大方承認是自己提的分手，目前非常享受獨處、畫畫、養貓的「宅女」生活，對於下一段緣分抱持隨緣態度：「我沒有急耶！我也覺得現在挺好的，緣分來了自然會來，但不強求。」

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梁家榕現在只求完整的劇本與正常的作息。（記者潘少棠攝）

至於何時會復出拍八點檔？梁家榕透露，因為自己有「先天性肌肉低張力」，加上關節鬆弛，年紀大了身體Hold不住骨頭，必須長期進行一對一復健。為了善待身體，她現在拍戲不接熬夜、長時間的八點檔，只求完整的劇本與正常的作息：「我覺得年紀大了要，要更愛惜自己。」

梁家榕當年演出《太陽花》的心機惡女「趙士芬」走紅，她笑說以前演的比較陰、比較勾心鬥角，這次在《臥龍好歲月》演的是正向人生。到了這個年紀，她對劇中描述的「無常」特別有感：「在無常當中還可以穩住自己的心性，然後還要有希望、保持樂觀，我覺得那個很難。」雖然她自認是急驚風，但遇到挫折她很快就能平復：「碰到任何的事情，再痛再怎樣，我覺得終究會過去。」

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