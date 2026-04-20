《陽光女子》宣傳、輔導金風暴延燒 導演親上火線一次說清楚

導演林孝謙坦言，這段時間不少消息「與事實有落差」。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《陽光女子合唱團》近期話題不斷，從海外發行到宣傳內容，再到補助金爭議，各種傳聞滿天飛。導演林孝謙今（20）罕見親上火線發聲，直球回應外界質疑，試圖替團隊止血。

林孝謙回應《陽光女子合唱團》相關質疑。（翻攝自臉書）

林孝謙在聲明中坦言，這段時間不少消息「與事實有落差」，甚至已經影響到演員與工作人員。他特別強調，電影在中國的宣傳，依規定必須由當地發行單位主導，包括微博內容也並非台灣團隊所撰寫，等於是「話不在自己手上」。

請繼續往下閱讀...

至於外界關心的輔導金返還問題，他也一次講清楚。依制度，只要電影有盈餘就必須按比例返還，但前提是要完成所有上映流程、文件與核銷程序，目前仍在合法流程中進行，並非外界揣測的拖延或規避。簡單來說，就是「錢會還，但還在跑程序」。

事實上，《陽光女子合唱團》已陸續在多個國家上映，從亞洲到歐美，版圖一路擴張，原本是台灣電影走向國際的成功案例之一。如今卻因資訊落差與輿論放大，讓作品背後的努力被模糊，甚至變成攻防焦點。對此，林孝謙語氣也難掩無奈，強調最不該被傷害的是一路付出的團隊。

這場風波某種程度也反映出電影產業的另一面，就是當作品跨出市場，創作者能掌握的其實比想像中少；宣傳、金流、制度，每一環都牽動著結果，但觀眾往往只看到表面，當「誤解跑得比真相快」，創作者能做的只剩把話說清楚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法