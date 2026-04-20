自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《陽光女子》宣傳、輔導金風暴延燒 導演親上火線一次說清楚

導演林孝謙坦言，這段時間不少消息「與事實有落差」。（資料照，記者胡舜翔攝）導演林孝謙坦言，這段時間不少消息「與事實有落差」。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《陽光女子合唱團》近期話題不斷，從海外發行到宣傳內容，再到補助金爭議，各種傳聞滿天飛。導演林孝謙今（20）罕見親上火線發聲，直球回應外界質疑，試圖替團隊止血。

林孝謙回應《陽光女子合唱團》相關質疑。（翻攝自臉書）林孝謙回應《陽光女子合唱團》相關質疑。（翻攝自臉書）

林孝謙在聲明中坦言，這段時間不少消息「與事實有落差」，甚至已經影響到演員與工作人員。他特別強調，電影在中國的宣傳，依規定必須由當地發行單位主導，包括微博內容也並非台灣團隊所撰寫，等於是「話不在自己手上」。

至於外界關心的輔導金返還問題，他也一次講清楚。依制度，只要電影有盈餘就必須按比例返還，但前提是要完成所有上映流程、文件與核銷程序，目前仍在合法流程中進行，並非外界揣測的拖延或規避。簡單來說，就是「錢會還，但還在跑程序」。

事實上，《陽光女子合唱團》已陸續在多個國家上映，從亞洲到歐美，版圖一路擴張，原本是台灣電影走向國際的成功案例之一。如今卻因資訊落差與輿論放大，讓作品背後的努力被模糊，甚至變成攻防焦點。對此，林孝謙語氣也難掩無奈，強調最不該被傷害的是一路付出的團隊。

這場風波某種程度也反映出電影產業的另一面，就是當作品跨出市場，創作者能掌握的其實比想像中少；宣傳、金流、制度，每一環都牽動著結果，但觀眾往往只看到表面，當「誤解跑得比真相快」，創作者能做的只剩把話說清楚。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中