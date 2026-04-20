恭喜！五月天怪獸報喜 49歲成為二寶爸

五月天怪獸（左）開心分享喜悅，老婆已生下二寶。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天前幾天剛傳出鳥巢12場演出秒殺完售，現在再傳出好消息，團長怪獸老婆生下兒子，原本就有一位可愛女兒詠詠，如今再添一子，真的湊成一個「好」字，他在社群分享喜訊，收到許多祝福，唱片公司也表示：「已經平安誕生了，謝謝大家關心。」

在籌備鳥巢演唱會，以及暑假即將來臨的大巨蛋演唱會之前，怪獸先享受再次當爸爸的喜悅，他分享老婆懷二寶時的大肚照，並談到：「你知道嗎？四個人可以做很多有趣的事喔。例如我們可以去打籃球，分成兩隊，我跟媽媽一隊，你跟你姊一隊，然後我們一直蓋你火鍋。又或者在分擔家務的時候，我跟媽媽負責煮飯，你跟你姊去外面洗車。好啦，開玩笑的。」

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怪獸又談到：「在我心中幸福的樣貌，就是在最平常的日子裡亂開玩笑都可以笑得很開心。快樂，是我對你唯一的期許。守護這樣的幸福，你們的笑容，是我最重要的事。我會帶著你去認識愛，愛自己與這個世界，至於愛不愛彈吉他我覺得都可以，但是你要的話我有超多厲害的吉他可以借你喔。」

身為吉他手的怪獸幽默說：「順道一提，彈吉他的男生帥不帥我不是很確定，但是正直且善良的男生肯定很帥。謝謝你來到這個世界、來到這個家，我跟媽媽、姊姊等不及要跟你一起玩了。愛你，兒子。」如此一來，五月天的石頭、冠佑和怪獸，都是兩個孩子的爸爸了。

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