自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

恭喜！五月天怪獸報喜 49歲成為二寶爸

五月天怪獸（左）開心分享喜悅，老婆已生下二寶。（翻攝自IG）五月天怪獸（左）開心分享喜悅，老婆已生下二寶。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天前幾天剛傳出鳥巢12場演出秒殺完售，現在再傳出好消息，團長怪獸老婆生下兒子，原本就有一位可愛女兒詠詠，如今再添一子，真的湊成一個「好」字，他在社群分享喜訊，收到許多祝福，唱片公司也表示：「已經平安誕生了，謝謝大家關心。」

在籌備鳥巢演唱會，以及暑假即將來臨的大巨蛋演唱會之前，怪獸先享受再次當爸爸的喜悅，他分享老婆懷二寶時的大肚照，並談到：「你知道嗎？四個人可以做很多有趣的事喔。例如我們可以去打籃球，分成兩隊，我跟媽媽一隊，你跟你姊一隊，然後我們一直蓋你火鍋。又或者在分擔家務的時候，我跟媽媽負責煮飯，你跟你姊去外面洗車。好啦，開玩笑的。」

怪獸又談到：「在我心中幸福的樣貌，就是在最平常的日子裡亂開玩笑都可以笑得很開心。快樂，是我對你唯一的期許。守護這樣的幸福，你們的笑容，是我最重要的事。我會帶著你去認識愛，愛自己與這個世界，至於愛不愛彈吉他我覺得都可以，但是你要的話我有超多厲害的吉他可以借你喔。」

身為吉他手的怪獸幽默說：「順道一提，彈吉他的男生帥不帥我不是很確定，但是正直且善良的男生肯定很帥。謝謝你來到這個世界、來到這個家，我跟媽媽、姊姊等不及要跟你一起玩了。愛你，兒子。」如此一來，五月天的石頭、冠佑和怪獸，都是兩個孩子的爸爸了。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中