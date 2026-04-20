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娛樂 最新消息

方文山揭周杰倫MV內幕「對歌迷負責」 被誇創作變快回應了

周杰倫出道以來許多經典歌曲都是由創作最佳拍檔方文山填詞。（記者王文麟攝）周杰倫出道以來許多經典歌曲都是由創作最佳拍檔方文山填詞。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫出道以來許多經典歌曲都是由創作最佳拍檔方文山填詞，近期推出的新專輯《太陽之子》，好幾首主打歌的歌詞也都是方文山負責，今（20日）方文山出席在台北101舉辦的「方文山×數位藝術宇宙」展覽，他提到AI科技的優點，但也表示：「它可以當作一種創作遊戲，但無法取代人類的情感與敘事能力。」

方文山曾被周董誇讚，創作速度變快了。（記者王文麟攝）方文山曾被周董誇讚，創作速度變快了。（記者王文麟攝）

之前周董曾在社群誇讚方文山創作速度變快了，對此，方文山今回應：「我覺得他也很快啊 ，他的專輯13首歌，裡面快一半可能是這半年內寫的吧，我覺得他也都有加快。」

方文山今出席沉浸式展覽「方文山×數位藝術宇宙」開幕活動，他談到本次展覽的一大特色在於高度互動性，「AI不是取代，而是延伸作品的想像。過去看展覽多半是單向觀看，如今透過技術可以提升參與感，這也是這次AI展覽的重要意義。」

方文山今出席沉浸式展覽。（記者王文麟攝）方文山今出席沉浸式展覽。（記者王文麟攝）

被問到周董未來是否可能使用AI拍攝MV？方文山提到，「像《太陽之子》當時製作時AI還沒那麼成熟，幾乎都是實景拍攝，這也是對歌迷負責。」他也透露，有機會會邀請周董前來看展，「他現在正在巡演，可能會低調現身。」至於最喜歡周董新專輯裡哪些歌曲？方文山說：「《淘金小鎮》吧，比較有意思。」另外也喜歡《太陽之子》，而這兩首歌都是方文山填詞作品。「方文山×數位藝術宇宙」即日起至5月30日於台北101一樓GALLERY展出。

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