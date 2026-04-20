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娛樂 最新消息

白雲曝黑道葬禮內幕 司儀講錯名字「提頭來見」

哈林庾澄慶（左4）主持公視《哈！真相大白了》邀（左起1、2、3）龍龍、林佩遙、白雲，與（右起3、2、1）涂善存、謝念祖、黃宏軒同上節目。（公視提供）哈林庾澄慶（左4）主持公視《哈！真相大白了》邀（左起1、2、3）龍龍、林佩遙、白雲，與（右起3、2、1）涂善存、謝念祖、黃宏軒同上節目。（公視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「哈林」庾澄慶主持的公視益智節目《哈！真相大白了》，明（21日）晚將迎來充滿黑色幽默的一集。節目邀請到跨足殯葬業多年的白雲，與新生代男神涂善存、黃宏軒等人同場較勁。面對「禮儀師念錯往生者名字是否可提告」的法律難題，白雲大爆業界內幕，甚至讓哈林驚呼這場錄影簡直是「金城武與顏清標」的世紀對決。

公視《哈！真相大白了》節目，白雲（右）打趣說，「禮儀師唸錯往生者名得提頭」，引現場爆笑，左起林佩遙、涂善存、黃宏軒、謝念祖、龍龍。（公視提供）公視《哈！真相大白了》節目，白雲（右）打趣說，「禮儀師唸錯往生者名得提頭」，引現場爆笑，左起林佩遙、涂善存、黃宏軒、謝念祖、龍龍。（公視提供）

節目中出題「禮儀師在告別式上念錯往生者名字，家屬可以提告求償」，引發全場激辯。有多年殯葬業經驗的白雲鐵齒選「╳」，他打趣直言：「不會提告啦！禮儀師會直接消失。」 白雲更分享驚悚經驗，表示若遇到黑道大哥告別式，現場數千名黑衣人齊聚，「司儀講錯，那其他的大哥大概不會提告，就（讓他）消失。」 哈林聽聞冷笑追問：「提別的嗎？」白雲大聲回應：「提頭啦！」 荒謬又寫實的對話讓現場笑成一團。他還硬凹說：「除非往生者抗議，不然我們沒話講啊！」

然而答案公布確實為「○」，現場律師孫少輔解釋，這牽涉到人格權的保護：「現場張三講成李四，就是人格權受損，如果有重大情節去提告，法院是可能判賠的。」 此外，若因重大謬誤造成葬禮不愉快，家屬也可依「契約不履行」要求賠償。白雲雖然答錯，卻一路過關斬將殺進終極挑戰。

公視《哈！真相大白了》節目，白雲（左）、涂善存（右）打入終極關卡，主持人哈林（中）笑說「顏清標對決金城武」。（公視提供）公視《哈！真相大白了》節目，白雲（左）、涂善存（右）打入終極關卡，主持人哈林（中）笑說「顏清標對決金城武」。（公視提供）

最終由男神涂善存與曾以模仿顏清標出名的白雲進入「真相凱旋門」對決。看到這強烈視覺反差，哈林忍不住對白雲直呼：「今天可是金城武跟顏清標的對決！」 隨即又補刀笑問：「這樣講有沒有覺得很激烈、很刺激？」 讓白雲哭笑不得。

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