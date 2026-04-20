謝忻進香踩雷 「粉紅臂章綁蝴蝶結」挨轟不敬媽祖急道歉

藝人謝忻（右）發連續3年追隨「粉紅超跑」，今年更邀請妹妹和外甥女加入香燈腳行列。她將臂章以蝴蝶結狀在頭上引起網友討論。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人謝忻近年虔誠追隨「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香，連續3年不缺席，今年更帶著妹妹與外甥女一同加入香燈腳行列，畫面溫馨感人。不過，她在社群分享進香照片時，卻意外掀起一場「不敬神明」爭議，引爆網路論戰。

原來，謝忻將廟方發放的粉紅臂章折成蝴蝶結造型，別在帽子上當裝飾，原本只是愛美巧思，卻被部分網友質疑不妥，甚至直言：「臂章戴在頭上，是不是代表比媽祖還大？」、「這樣真的很不敬，希望明年改進」，火藥味十足。

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謝忻感性說「追媽祖的這些年，我學會了隨遇而安」。（翻攝自臉書）

但另一派網友則力挺謝忻，認為廟方並未明文禁止，現場也有不少人這樣配戴，「路上一堆人都這樣用」、「我每年都這樣弄也沒事」，雙方意見分歧，掀起激烈討論。面對外界批評，謝忻也火速現身留言道歉：「抱歉，明年會乖乖地別在手臂上！」態度相當低調。

儘管風波不小，謝忻仍在文中分享自己追隨媽祖的心境轉變。她坦言，過去的人生總被精密規劃，從工作節奏到飲食控管，全都照表操課，像被困在日復一日的輪迴中。

謝忻在跟隨粉紅超跑的經驗學到：放下過多劇本，靜心地跟上就好。（翻攝自臉書）

然而，踏上白沙屯進香之路後，她首次感受到「無法預測」的自由，媽祖行進路線與時間全無預告，也沒有既定規則，讓她學會放下控制、順其自然。

謝忻感性表示，當人生方向模糊時，不妨放慢腳步，跟著媽祖走一段，「不用急著抵達，因為在路上的我們，早已被溫柔接納」。

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