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吳淡如霸氣宣告「我已經退休了」！曝維持能量四大法寶

吳淡如表示，退休可不是躺平，而是「休而不退」的心情，更首度公開維持能量的四大法寶。（遠東生技提供）吳淡如表示，退休可不是躺平，而是「休而不退」的心情，更首度公開維持能量的四大法寶。（遠東生技提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕身兼作家、主持人並擁有雙博士學位的「斜槓女王」吳淡如，近期大方分享其獨到的保養與生活哲學。始終維持氣色紅潤、電力滿格的她，坦言現代女性要擁有好狀態，關鍵在於懂得篩選生活，吳淡如率性表示：「反正我認為我已經退休了，工作上我只做我想做的事情，不想做的就不要做。」

吳淡如解釋，她的退休並非躺平，而是一種休而不退的心境。她首度公開維持能量的四大法寶：首先是拒絕內耗，堅持只做想做的事；其次是靈魂放鬆，每個月固定來一場獨自小旅行；再者是透過跑步、太極等跨界運動維持體能；最後則是全面補給營養，維持生活效率。

除了已完成的馬拉松挑戰，吳淡如透露，目前正分階段挑戰全長一千兩百公里的「四國遍路」，每天徒步二、三十公里。除了體力考驗，她對腦力的精進更是不曾停歇，繼歷史學博士後，今年已動工撰寫商學博士論文，冬天還打算挑戰滑雪。她笑說：「維持對生活的熱愛，我的內在能量就會高，氣色就會好。」

吳淡如大方分享獨到保養哲學。（遠東生技提供）吳淡如大方分享獨到保養哲學。（遠東生技提供）

身為人母，吳淡如的育兒智慧也充滿哲理。談到女兒小熊，她深信在AI時代傳統壓迫教育已不適用，坦言：「說真的我只是沒有給她太多壓力，成績不好也就算了。」 她認為陪伴孩子甚至得看臉色，當孩子不需要時「千萬不要自己湊上去」。

最讓她欣慰的是，當有人問小熊未來想長得像誰？女兒竟帥氣回答：「我要像自己！」讓吳淡如直呼：「這孩子不笨，至少知道人生最重要的原則叫做要像自己！」

吳淡如最後也以此勉勵所有女性，媽媽應先管好情緒與健康，「媽媽快樂，全家比較容易快樂。媽媽不快樂就會養出有很多童年陰影的孩子。」 她強調無論是透過營養補充維持活力，或是追求心靈獨立，活成最自信的樣子才是人生重點。

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