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娛樂 最新消息

頌樂登台突發舞台事故 慌張抓衣糗爆

〔記者傅茗渝／台北報導〕實力派女團MAMAMOO成員頌樂近日為宣傳新單曲，登上八大電視《娛樂百分百》YouTube頻道「CHATGTV」。身為歌壇頂尖唱將的她，不僅在節目中展現對專業的「潔癖」，更毫無包袱地大聊演出糗事，自曝曾因身材變胖，在飆高音時導致腰帶當場「爆開」，讓她至今仍想刪除這段記憶。

Solar頌樂曝當歌手這點無法容忍，回憶想刪掉最糗經驗。（八大電視提供）Solar頌樂曝當歌手這點無法容忍，回憶想刪掉最糗經驗。（八大電視提供）

頌樂對於歌手身份自我要求極高，她直言比起破音，自己更不能接受「走音」，即便粉絲安慰走音很可愛，她仍堅定表示：「不可以！」

談到演藝生涯最糗經驗，頌樂笑說曾因體重增加，在舞台上賣力飆高音時，腰帶竟然撐不住瞬間彈開。回憶起驚險瞬間，她餘悸猶存地說：「被嚇到了，很慌張地抓著腰帶，也很想刪掉這段回憶。」雖然當下尷尬萬分，但也足見她唱功力道驚人。

熱愛恐怖片的頌樂，在節目中展現強烈戲胞。主持人黃偉晉詢問若要挑戰翻白眼、倒吊鋼絲等高難度鬼片角色是否願意？頌樂毫不猶豫一口答應，展現高度專業。

Solar頌樂熱愛恐怖片，揭密台韓拍片文化大不同。（八大電視提供）Solar頌樂熱愛恐怖片，揭密台韓拍片文化大不同。（八大電視提供）

小賴趁機分享台灣拍鬼片的特殊習俗，如演員口袋會放裝錢紅包，並在收工後花掉以求「不把髒東西帶回家」。頌樂聽完大感文化衝擊，直言：「韓國即使拍死掉的戲，拍攝完也只是說『辛苦了』。」

雖然拍片習俗不同，但雙方都對彼此國家的親切感印象深刻。黃偉晉分享在釜山遇過熱情爺爺主動指路，小賴則感動於韓國女生的讓位舉動。頌樂也感性回憶，在台灣拍攝MV時，曾有攤販熱情送她玉米，這份不期而遇的溫暖讓她對台灣民眾的熱情留下深刻印象。

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