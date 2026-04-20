籃籃率「韓籍五本柱」瘋狂接力10圈！驚見女神跑道變臉

應援團長們、樂天女孩沈珈妤和五本柱一起大隊接力。（樂天桃猿提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕樂天桃猿YouTube企劃熱血上線，這次不進大巨蛋，而是重返樂天桃園球場，挑戰高難度「大隊接力跑10圈」任務。由推進隊長籃籃領軍，集結領隊野原武人、團長Aby以及「韓籍五本柱」河智媛、廉世彬、禹洙漢、高佳彬、金佳垠等，將一場原本一個人的承諾，演變成全隊「團結一致」的熱血奇蹟。

Aby一人跑十圈球場。（樂天桃猿提供）

這場挑戰源自團長Aby去年在IG立下的承諾，原本打算獨自跑完，但球團與籃籃捨不得他隻身拚命，決定發起陪跑任務。Aby全程不喝水、不停歇，展現超強硬派作風。他笑說過程不敢停，就怕節奏亂掉會更累，甚至出現「後遺症」：「好像是隔兩天才開始（累）的吧，持續了4天左右，但這代表大家一致團結的展現，就讓我們繼續鐵腿吧！」

請繼續往下閱讀...

左起樂天女孩沈珈妤、推進隊長籃籃、團長Aby。（樂天桃猿提供）

身為核心推手的籃籃，分享了心中表現最亮眼的成員。她點名河智媛展現出的拚搏精神，彷彿看到球隊去年爭冠的縮影；而最讓她驚訝的則是新學妹高佳彬，籃籃直呼：「她接到接力棒後不顧一切衝刺嚇到我，本來以為她是可愛文靜的小女生，殊不知變了一個人，爆發力超級強！」

廉世彬跑步。（樂天桃猿提供）

這次企劃最感人的一幕，莫過於女孩間的扶持。平時有跑馬拉松習慣的沈珈妤，在球賽應援結束後立刻換裝投入跑步任務，更主動擔任體力瀕臨極限的廉世彬「專屬配速員」。沈珈妤分享：「當下直覺想說，如果有人陪在旁邊一起跑，或許可以多一點動力。」 這一幕完美詮釋了樂天「做伙拚」的核心精神。「樂天大隊接力」企劃，將於今（20日）晚在樂天桃猿官方 YouTube正式上線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法