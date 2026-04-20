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娛樂 最新消息

跪求台灣場！BIGBANG完成科切拉 GD重磅宣布世巡8月開跑

BIGBANG完成科切拉的演出。（翻攝自YouTube）BIGBANG完成科切拉的演出。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流天團BIGBANG今天（20日）正式結束在2026「Coachella」科切拉音樂節的兩場演出，GD在最後宣布，BIGBANG世界巡迴演唱會將從8月開跑，立刻掀起全場歡呼聲，台灣粉絲也敲碗，希望能夠有台灣場。

太陽感謝粉絲們。（翻攝自YouTube）太陽感謝粉絲們。（翻攝自YouTube）

太陽最後表示：「能夠站在科切拉，是一個非常不可思議的體驗，我覺得很感激，我們透過音樂以及熱情連結在一起，20年前BIGBANG開始了，但我們還沒結束！就像我們的名字，這只是個開始，BIGBANG還會推出很多特別的東西。」

大聲還會再創造更多無法忘記的回憶。（翻攝自YouTube）大聲還會再創造更多無法忘記的回憶。（翻攝自YouTube）

大聲感謝與粉絲一起共享的時光，他很開心能在科切拉展開新開始，「我們今年還會帶來更多無法忘懷的回憶，就像我剛剛所說的，這不只是場『回歸』，這是我們的『新開始』，所以請陪我們到最後。」

GD宣布BIGBANG世巡從8月開跑。（翻攝自YouTube）GD宣布BIGBANG世巡從8月開跑。（翻攝自YouTube）

GD同樣表達感謝，「就像你們知道的，這是BIGBANG的20週年，只是個開始，所以我們有特別的要宣布。BIGBANG 20週年世界巡迴演唱會即將在今年8月開跑，一定會很瘋狂，你們會喜歡，千萬別錯過了！」

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