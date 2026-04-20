文廷開撩國民媽媽！林美秀「被套路」一臉茫 曝Ozone合體時間點

林美秀率三世代玩瘋，和張再興、文廷蹦新火花。（記者傅茗渝攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕TVBS長壽節目再進化，全新企劃《食尚玩家-我們這一家》今（20）日舉行媒體聯訪，主持群林美秀、張再興及Ozone成員文廷合體亮相，文廷展現「底迪」魅力，當眾開撩大姐大林美秀，讓她措手不及；林美秀則自爆曾吃過「田鼠肉」，卻對大眾常吃的羊肉敬而遠之，理由竟是因為「自己屬羊」。

林美秀被撩到融化，Ozone文廷甜喊「MBTI是Cute」。（記者傅茗渝攝）

現場世代代溝竟變撩妹神招，文廷突襲詢問林美秀的MBTI，美秀姐一臉茫然反問「那是什麼？」，文廷隨即甜喊：「妳的是Cute！」直球稱讚讓美秀姐瞬間融化，笑稱現在小朋友真的太會了。

請繼續往下閱讀...

不僅如此，文廷被問到體重時，他先俏皮報出「52公斤」，嚇壞眾人，隨後才揭曉是「520（我愛你）」的告白哏，實測體重則是精壯的60公斤。

聊到飲食禁忌，林美秀坦言自己最怕羊肉的「騷味」，她笑說：「可能是因為我屬羊吧，我就不喜歡那個味道。」雖然不愛羊肉，但她強調自己不會事先要求製作單位避開特定行程，若真的遇到需要介紹羊肉，為了觀眾她仍願意嘗試，「畢竟羊肉是溫補，很多人不敢吃但它是好補品。」

有趣的是，比起羊肉，林美秀對奇特食材的接受度反而極高。她回憶早年曾在甘蔗田嘗試過著名的「田鼠肉」，原本看著肥美的田鼠心裡發毛，沒想到烤好後讓她驚為天人：「真的很肥、很好吃耶！」

林美秀率三世代玩瘋，和張再興、文廷蹦新火花。（記者傅茗渝攝）

相較於前輩的大膽，年輕一輩的Ozone顯得有些慘。林美秀現場爆料，她曾跟張再興聯手惡作劇，看準Ozone隊長祖安不敢吃內臟，故意哄騙他吃下特殊食材，事後才揭曉是「豬牙齦」，讓祖安崩潰。祖安事後解釋，是因為小時候吃豬肉曾聞到奇怪的味道導致陰影，林美秀一聽直呼很對不起他。

今日代表出席的文廷則表示，目前為止錄影吃到的小吃都很美味，「還沒吃到畏懼的」，但他自招唯一的罩門是「蟲」，若之後行程出現昆蟲料理，可能會當場嚇壞。為了應對可能的尷尬，文廷自創了一套「美味三部曲」功課：先講味道、再講感覺、最後形容心情。他更在聯訪現場重現經典台詞，形容食物美味程度是「麵條跟嘴邊肉要結婚了」一旁的林美秀欣慰表示，雖然小朋友剛開始錄影會緊張，但只要「瞎講」，她跟阿興都會負責把它圓回來。

演員轉主持壓力大到爆，張再興直呼隔行如隔山。（記者傅茗渝攝）

張再興直言主持「隔行如隔山」，節奏與演戲截然不同，壓力爆棚。林美秀也認同：「演員最怕空拍（冷場）。」對於收視表現，林美秀寄予厚望，希望收視能破0.8以上，打趣要TVBS扛起責任。文廷也提到目前Ozone另外三位團員還在軍中，預計五月後回歸，現在由他代打吃美食。林美秀更敲碗希望能帶大家出國，首選韓國，想帶弟弟們去吃炸雞、人參雞與著名的豬肉湯飯，將「三世代」的溫情與美味帶向國際。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法