手燈準備好！《催眠麥克風》應援特別場公開 21位聲優陪你一起嗨

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本動畫《催眠麥克風-Division Rap Battle-》是首部由觀眾即時投票決定結局的互動式電影，令全球粉絲瘋狂的莫過於「神仙打架」級的聲優陣容，以及由這21位配音界領航者展現「極致聲音演技」的最高舞台。為回應全台粉絲熱烈支持，片商今天（20日）宣佈將於4月25日（六）及4月26日（日）舉辦北中南搶先場，其中包含MUVIE CINEMAS台北松仁威秀的 「全台唯一TITAN SCREEN 特別場」，讓粉絲在最高規格影廳享受極致重低音震撼，搶先場預售票將於4月22日（三）上午11點於威秀影城官方平台啟售。

《催眠麥克風-Division Rap Battle-》風靡全日本上映期長達一年多，吸引超過113萬人次觀影、締造28億日圓票房奇蹟。作為互動式動畫電影的開創者，《催眠麥克風》最大的製作難度在於高達48種劇情分支與7大結局。為了因應影廳觀眾的投票結果，21位聲優必須針對同一場景錄製多種不同的情緒反應、勝負台詞與劇情轉折，這種數倍於傳統電影的錄音工作量，不僅是對體力的考驗，更展現了聲優在角色切換與情感張力上的高超水準。

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《催眠麥克風-Division Rap Battle-》澀谷代表「Fling Posse」由飴村亂數（右）領軍，對上新宿代表「Matenro」隊長神宮寺寂雷。（甲上娛樂提供）

參演卡司橫跨國民級《灌籃高手》到當紅現象級《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》，這群聲音職人打破次元壁，讓每一位進入影廳的台灣觀眾，都能聽見現場專屬的「全台唯一版本」。其中，木村昴、神尾晉一郎分別為《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》中的「櫻木花道」與「流川楓」配音，這對死對頭將延續到《催眠麥克風》中。

《催眠麥克風》的靈魂在於6大MC團體截然不同的聲音標識，首輪對戰組合火花四射，展現了聲音藝術的極致。池袋代表「Buster Bros!!!」由具備職業級饒舌實力的木村昴領軍，與石谷春貴、天崎滉平展現最純粹的少年熱血與兄弟羈絆；對上葉山翔太領銜的名古屋代表「Bad Ass Temple」，他與榊原優希、竹內榮治用高亢磨砂音與重金屬感，點燃全片最燥的饒舌風暴，震撼戲院音響設備。

橫濱代表「MAD TRIGGER CREW」由隊友淺沼晉太郎以冷酷霸道嗓音壓制全場，帶領擁有重低音魅力的神尾晉一郎與駒田航，迎戰大阪代表「DOTSUITARE-HOMPO」，由關西出身的岩崎諒太攜手實力派河西健吾、黑田崇矢，將道地關西腔融入極速饒舌，打造最犀利、最具層次的聽覺饗宴。

飴村亂數（上）和神宮寺寂雷之間「亦敵亦友」的關係是《催眠麥克風》片中圈粉亮點。（甲上娛樂提供）

由白井悠介領頭的澀谷代表「Fling Posse」，展現了極具反差的聲音變幻術，搭配齊藤壯馬溫潤如詩的聲線與野津山幸宏的狂放不羈，創造出繽紛卻神祕的聽覺陷阱；與之抗衡的是新宿代表「Matenro」，由聲優界傳奇大前輩速水獎以穿透靈魂的優雅低音坐鎮，搭配木島隆一與伊東健人演繹成人世界的壓抑與爆發，以宏大莊嚴的曲風淨化人心。加上由小林優、高橋智秋、山本希望詮釋的中王區「言之葉黨」，三位女聲以凌駕一切的霸氣聲線，為這場對決注入無可動搖的權力美感。

《催眠麥克風》搶先場資訊今同步公開，4月25日分別於台中大魯閣新時代威秀及高雄大遠百威秀影城舉辦「中南Division搶先交鋒場」，隔天4月26日則於MUVIE CINEMAS 台北松仁威秀影城舉辦「全台唯一 TITAN SCREEN 特別場」，購票將搶先獲得首週特典「嘻哈對決UV增豔版A3海報」、「Division Logo貼紙」（隨機乙張）限定特典好禮，預售票將於4月22日（三）上午11點於威秀影城官方平台啟售，歡迎粉絲攜帶手燈及Cosplay應援，一起沉浸式享受嗨翻全場。

《催眠麥克風》對戰組合火花四射，展現了聲音藝術的極致。（甲上娛樂提供）

故事描述在武力戰爭被根除的「H時代」，取而代之的是能直接干擾人心、引發神經震盪的「催眠麥克風」。在這裡，Flow就是戰鬥力，男人們以饒舌作為刀鋒，在節奏中把對手炸翻！決定國家未來走向的最終對決即將引爆，誰能站上巔峰？這一切，由你說了算。

《催眠麥克風》不單是動畫電影，更是一場「聲優界明星賽」，21位頂尖聲優突破傳統框架，用節奏、韻腳與靈魂點燃大銀幕，4月29日起在全台12家威秀影城獨家上映，包括台北信義、台北西門、南港LaLaport、板橋大遠百、新店裕隆城、中和環球、桃園統領、新竹大遠百、台中大魯閣新時代、台中大遠百、台南南紡、高雄大遠百威秀影城，一同見證這場由「最強聲優陣容」領軍的聽覺革命。更多限定特典好禮樣式與電影資訊，請鎖定甲上娛樂官方社群平台。

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