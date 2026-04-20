王嘉爾被直擊吃海底撈！ 不避人群用餐超親民

王嘉爾私下模樣相當親民。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕32歲藝人王嘉爾（Jackson Wang）近年憑藉音樂實力與個人魅力，在全球累積高人氣，行程橫跨各地的他，私下生活依舊備受關注。近日，有網友在社群平台分享一段他於美國舊金山灣區演出後現身海底撈用餐的畫面，再度掀起熱議。

從曝光的影片可見，王嘉爾當天身穿黑色上衣，打扮相當低調，但仍難掩明星氣場，很快就被現場民眾認出。他與友人坐在店內走道旁的位置用餐，過程中神情放鬆，不時與同行友人互動，整體氣氛輕鬆自然。

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值得注意的是，王嘉爾並未選擇包廂或特別區域，而是如一般顧客般在開放空間用餐，面對來往服務人員與可能的目光也顯得相當自在，沒有刻意避開人群。這樣的舉動讓不少網友感到驚喜，紛紛留言表示「真的很接地氣」、「完全沒有距離感」，甚至直呼「連海底撈都這麼隨性吃，也太真實了」。

事實上，這已非王嘉爾首次被「野生捕獲」。過去他就曾在香港街頭被粉絲巧遇，或現身平價餐館用餐，毫不掩飾私下行程。就在今年2月底，也有網友分享他出現在一間裝潢樸實的麵店，整個用餐過程自然不做作，被形容為「real到不行」。

無論是在舞台上展現專業魅力，或是在日常生活中展露真實一面，王嘉爾始終維持親民形象，也讓他在粉絲心中的好感度持續升溫。

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