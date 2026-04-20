愛妻田蕊妮癌症復發 杜汶澤從從容容求生

杜汶澤和田蕊妮移居台灣多年。（翻攝自杜汶澤臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕港星杜汶澤和愛妻田蕊妮移居台灣多年，近日驚傳田蕊妮癌症復發，她自曝因低燒查不出病因，最終確診癌細胞再度出現，當下崩潰直喊「又Cancer（癌症）？」甚至要求老公讓她「大哭一場」。

杜汶澤17日在臉書曬出田蕊妮照片，是他剛來台灣，太太還在香港，2人網路視訊拍攝的，他說：「我們從1999年開始交往到結婚以至到現在，都不是每分每秒在一起，有時因工作繁忙聚少離多甚至分隔兩地，有時候坐在一起心卻是遠離，畢竟27個年頭，總有高高低低彎彎曲曲。」

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世事無常，杜汶澤坦言所有人都必須經歷生老病死，而妻子自從生病後，2人之間的距離反而越來越近，他表示：「人生苦短，能夠找到一個伴侶可以共同走過高山低谷，縱使路途崎嶇，依然風光明媚。過往感恩有你，未來不用憶測，當下一起走吧！」

杜汶澤堅強說：「沒什麼啦！一個連杜汶澤都能忍受的女人，區區癌細胞又算什麼啦！」直言幸福的人生不是「一切順利」，而是在逆境中能夠「從從容容」，「這是我從太太身上面學到最寶貴的東西，病好之後帶你去看北極光。」

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