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娛樂 電視

李子森出道險夭折 全靠黃妃一通救命電話保人

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視、中天歌唱節目《唱歌給你聽》近日邀來金曲歌后黃妃坐鎮。難得上節目的黃妃，不僅與師弟李子森合唱震撼全場，更首度揭露當年李子森差點「出道失敗」的驚人內幕。黃妃透露，李子森錄音曾被製作人嫌棄想換掉，全靠她出面保人，才讓李子森順利踏上歌壇。

金曲歌后黃妃登《唱歌給你聽》，與李子森合唱驚呆全場。（中天提供）金曲歌后黃妃登《唱歌給你聽》，與李子森合唱驚呆全場。（中天提供）

李子森能有今日成績，黃妃是最大功臣。黃妃憶起當年公司找新人，李子森錄了好幾次都不理想，製作人一度想換人，黃妃趕緊求情：「不要啦，再給他試試看，新人進錄音室都會很緊張。」她甚至親自打電話與李子森溝通、安撫情緒，才讓李子森順利通過測試。

當年李子森初進錄音室陷瓶頸，黃妃出手助出道。（中天電視提供）當年李子森初進錄音室陷瓶頸，黃妃出手助出道。（中天電視提供）

聽到這段往事，李子森感性回應：「妃姐是我生命中最重要的貴人，就像棵大樹，把我們這些幼苗保護長大。」黃妃也誇讚李子森現在無論是口條還是唱歌的情感歷練，都比以前進步、圓滑許多。

節目中，黃妃帶來經典作《See You 阿囉哈》，熟悉的旋律讓主持人許志豪笑稱喚起「趕客運」的學生回憶。黃妃也幽默分享，這首歌讓她常被誤會是客運老闆，連親戚小孩都會說：「阿姨，我今天有看到妳公司的車。」

《唱歌給你聽》邀來金曲歌后黃妃。（中天電視提供）《唱歌給你聽》邀來金曲歌后黃妃。（中天電視提供）

除了經典手勢，黃妃近期也在新專輯中展現驚人突破。她在新歌《月光下華爾滋》MV首度嘗試跳舞，甚至在池子裡連轉15分鐘，且一次過關。對於未來的挑戰，她展現歌后野心：「希望明年能入圍金曲獎再奪金，然後我也想學R&B跟Rap。」 雖然坦言饒舌的口氣與連貫性很難突破，但仍希望能克服挑戰。

黃妃新專輯MV挑戰跳舞一次OK，期盼明年再奪金曲獎。（中天電視提供）黃妃新專輯MV挑戰跳舞一次OK，期盼明年再奪金曲獎。（中天電視提供）

除了李子森，黃妃近期也發掘了新星周星杰。當初聽到Demo時便覺得對方唱得好，進而邀請對唱。這份「歌后欽點」的福氣讓許志豪羨慕不已，當眾向黃妃許願：「妳以後可不可以也聽聽看我的Demo啊？我希望有朝一日也像子森、星杰能收錄在妃姐的專輯裡。」

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